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Via xii ottobre

Morde la dentista della Asl e sputa ovunque: ambulatorio chiuso, arrestato 27enne

E' successo ieri mattina in via XII Ottobre. L'uomo fin dal suo arrivo aveva cominciato a dar segni di agitazione

odontoiatra dentista

Genova. E’ arrivato in ritardo all’appuntamento nell’ambulatorio della Asl3 di via XII ottobre dove aveva prenotato per alcune cure odontoiatriche. Quando si è presentato era molto agitato, ha dato un po’ in escandescenza ma poi è stato visitato.

A un certo punto però l’uomo, un cittadino somalo di 27 anni, senza fissa dimora, ha morso la mano della dottoressa che lo stava curando. Poi ha cominciato a sputare ovunque finché i responsabili dell’ambulatorio non hanno dovuto mandar via gli altri pazienti in modo da poter chiudere l’ambulatorio e disinfettare gli ambienti.

E’ successo ieri mattina. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’uomo è stato arrestato in base al nuovo reato previsto in caso di aggressioni al personale sanitario.

Stamattina si è svolto il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per il 27enne che è accusato di lesioni aggravate ma anche di interruzione di pubblico servizio. Il 27enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.

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