Morchio, Persepolis e le Vie del canto nelle arene estive della rassegna Fuori dal centro

Genova. Martedì 30 giugno entra nel vivo la terza edizione di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri” con tre appuntamenti in contemporanea.

A Cinema in Villa di San Teodoro (via Bologna, 21) si svolgerà la proiezione alla presenza del regista Stefano Di Polito di “Nel blu dipinti di rosso”, documentario sulla storia dei Cantacronache, il collettivo torinese di musicisti, letterati e poeti a cui si deve la nascita del cantautorato italiano. Il film sarà preceduto, alle 20.45, dall’esibizione del coro Le vie del canto.

A Nervicinema (via alla Chiesa Plebana, 5) serata dedicata alla fragilità. Alle 21 interverranno Giuliana Granzarollo dell’associazione Fadivi e Marco Mastino di CineAutismo. Seguiranno il cortometraggio in stop-motion “Fixing Luka” di Jessica Ashman (sul rapporto di una bambina con il fratello autistico) e il lungometraggio “Senza pelle” di Alessandro D’Alatri, film del 1995 incentrato su un giovane (interpretato da Kim Rossi Stuart) con una forte vulnerabilità psichica.

Infine, all’Arena Montaldo alla Fratellanza di Pontedecimo (via Isocorte, 13) la proiezione della commedia “La vita va così” di Riccardo Milani sarà preceduta, alle 21, dall’intervento di Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria.

Da segnalare altri due appuntamenti all’Arena Montaldo: giovedì 2 luglio lo scrittore noto per una serie di polizieschi ambientati a Genova e direttore di “Valpolcevera noir” Bruno Morchio condurrà un intervento in occasione della programmazione del giallo francese “Il delitto del terzo piano”; domenica 5 luglio alle 19 si svolgerà alla Tavernetta della Fratellanza un incontro-aperitivo sul rilancio di Villa Serra di Comago alla presenza di Enrico Vassallo, Consigliere del Comune di Genova e Presidente dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Villa Serra. Seguirà alle 21 presso l’Arena il musical teatrale Genovesando a cura della Compagnia Viotti & Friends.

Tra le altre iniziative della settimana, l’omaggio alla regista franco-iraniana recentemente scomparsa Marjane Satrapi con la proiezione del suo “Persepolis” a Nervicinema (mercoledì 1 e venerdì 3 luglio) e l’incontro a Cinema in Villa di mercoledì 1° luglio alle 21 con il presidente della Misericordia Francesco Fracchiolla, che parlerà in occasione del decennale dell’associazione. A seguire la proiezione de “La grazia” di Paolo Sorrentino.

“Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri” è una manifestazione culturale curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival.

Ingresso per i film italiani ed europei a 3,50 € grazie all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura.