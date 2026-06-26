Mondiali di calcio, l’Ecuador affonda la Germania e fa sognare anche gli ecuadoriani genovesi

Genova. La vittoria della Nazionale dell’Ecuador, continua a far vibrare il cuore degli ecuadoriani nel mondo, e Genova non fa eccezione. Nella serata di ieri, ASD Ecuador e Il Quotidiano Latinoamericano hanno promosso un raduno comunitario nel quartiere di Certosa, trasformando la Radura della Memoria in un punto di incontro per famiglie, giovani e residenti desiderosi di vivere insieme l’emozione della partita.

Fin dal pomeriggio, numerose famiglie si son recate al raduno, participando con entusiasmo e contribuendo a creare un clima accogliente e festoso. L’iniziativa, pensata per rafforzare il senso di appartenenza e offrire uno spazio sicuro, inclusivo e aperto a tutti, ha raccolto una partecipazione significativa. Il maxischermo, le bandiere, i colori nazionali e l’entusiasmo collettivo hanno creato un’atmosfera intensa, capace di unire generazioni diverse e di far sentire la comunità ecuadoriana parte di un’unica grande festa.

La vittoria tanto attesa dell’Ecuador ha acceso l’entusiasmo dei presenti: al termine del match, numerose persone sono scese spontaneamente in strada tra Certosa e Campasso per celebrare il trionfo della nazionale in un clima di gioia, orgoglio e unità. Le strade del quartiere si sono animate di cori, sorrisi e abbracci, dando vita a un momento di forte identità condivisa.

“ASD Ecuador e Il Quotidiano Latinoamericano desiderano ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, un momento profondamente significativo per la comunità ecuadoriana di Genova – si legge nella nota stampa – La loro presenza, il loro rispetto e l’energia positiva dimostrata hanno trasformato questa iniziativa in un esempio concreto di partecipazione, identità e coesione. Eventi come questo testimoniano la capacità dello sport di unire, creare ponti e rafforzare legami. Per questo ASD Ecuador e Il Quotidiano Latinoamericano continueranno a promuovere iniziative che intrecciano sport, cultura e integrazione, con l’obiettivo di valorizzare la presenza latinoamericana a Genova e offrire occasioni di incontro e partecipazione attiva”.

Video e immagini a cura de Il Quotidiano Latinoamericano e ASD Ecuador