Al via i Mondiali di calcio Fifa 2026: le partite dei “genovesi”

Iniziano questa sera, 11 giugno (alle 21 ora italiana) con Messico – Sudafrica i Mondiali di calcio maschile 2026, ospitati proprio dal Messico insieme a Canada e Stati Uniti.

Mancando la Nazionale azzurra, i tifosi possono consolarsi magari parteggiando per i propri beniamini che vedono ogni domenica nella propria squadra di club.

Il Genoa ha due giocatori in lizza per fare un’ottima figura: Johan Vasquez e Leo Ostigard, due vere colonne difensive.

Il capitano rossoblù esordirà proprio stasera allo stadio Azteca (la partita è visibile in chiaro). Il cammino del Messico nel gruppo A prosegue con due orari meno comodi per i tifosi italiani: venerdì 19 giugno contro la Corea del Sud (alle 3 del mattino) e giovedì 25 giugno contro la Repubblica Ceca sempre alle 3 del mattino.

Per Vasquez si tratta del Mondiale della possibile consacrazione (e di un discreto aumento di valore di mercato). Non è un mistero che l’aspirazione è di fare un ottimo cammino, visto che il Messico gioca in casa. Secondo il supercomputer Opta, colosso delle statistiche calcistiche, il Messico potrebbe arrivare ai quarti di finale se il pronostico di vittoria del girone fosse rispettato in quanto andrebbe a giocare gli ottavi di finale contro una delle terze classificate nelle qualificazioni.

Ostigard non partirà probabilmente titolare nella Norvegia, le probabili formazioni non lo danno in campo, ma si farà di sicuro trovare pronto nel momento del bisogno. I vichinghi di Solbakken hanno nell’attacco un punto di forza che fa paura a tutti, ma si caratterizzano per una certa solidità a tutto campo. Nel gruppo I la Norvegia affronterà prima l’Iraq mercoledì 17 giugno a mezzanotte, poi il Senegal martedì 23 giugno alle 2 del mattino, mentre la terza e probabilmente decisiva giornata è in programma il 26 giugno con la Francia come avversario (ore 21). Secondo il supercomputer Opta la Norvegia potrebbe arrivare ai quarti di finale se i pronostici venissero rispettati. Agli ottavi potrebbe incontrare l’Ecuador e giocarsela.

I tifosi blucerchiati possono scegliere se tifare Vincenzo Montella (lui è anche un ex rossoblù) che allena la Turchia o capire le potenzialità inespresse a Genova di Dennis Hadžikadunić il cui rendimento è stato un po’ altalenante. Il difensore il 30 giugno in teoria dovrebbe tornare a Rostov per il fine prestito, ma non è detto che ci sia un rinnovo del trasferimento temporaneo.

La Turchia di Montella è nel girone D ed esordirà il 14 giugno contro l’Australia alle 6 del mattino, la seconda partita sarà contro il Paraguay il 20 giugno alle 5. Ultimo match il 26 giugno contro gli Usa alle 4 del mattino. Se i pronostici fossero rispettati, la Turchia potrebbe incontrare l’Egitto agli ottavi di finale e poi scontrarsi contro una delle big ai quarti di finale: l’Argentina.

La Bosnia Erzegovina è inserita nel girone B. Prima partita il 12 giugno contro il Canada alle 21, secondo appuntamento il 18 giugno sempre alle 21 contro la Svizzera, ultima fatica contro il Qatar il 24 giugno alle 21. Il computer Opta non prevede il passaggio del turno per i balcanici, ma viste le premesse della qualificazione potrebbero essere la sorpresa della fase a gironi, trascinati dall’immortale Dzeko. Hadzikadunic non dovrebbe essere nei titolari.

Tra le vecchie conoscenze passate da Genova c’è anche Nadiem Amiri, una meteora in rossoblù nell’anno della retrocessione con Blessin, arrivato a gennaio e flagellato da problemi fisici, esploso quest’anno al Mainz in Bundesliga con 12 gol e 3 assist. Amiri fa parte della delegazione tedesca nel Girone E, forse il più “morbido” del Mondiale: Curacao, Costa d’Avorio ed Ecuador gli avversari.