Misto Sampi, venerdì 19 giugno in largo Gozzano la festa della ricchezza multiculturale

Genova. Venerdì 19 giugno a partire dalle 16.00 Largo Gozzano, nel quartiere di Sampierdarena, ospita la nuova edizione di Misto Sampi, la festa di quartiere nata per valorizzare la ricchezza culturale, sociale e umana del territorio in occasione della Giornata Mondiale della Rifugiata e del Rifugiato.

In un contesto caratterizzato dalla presenza di persone provenienti da Paesi, storie e percorsi differenti, l’iniziativa della rete inCOPI, capofila cooperativa il Biscione, promuove occasioni di incontro, conoscenza reciproca e partecipazione attiva alla vita della comunità. Attraverso una ricca programmazione di attività rivolte a tutte le età, Misto Sampi intende trasformare lo spazio pubblico in un luogo aperto e accogliente, favorendo relazioni positive tra cittadini e cittadine.

Il programma prenderà il via alle ore 16.00 con laboratori e attività in Piazza per bambini e famiglie. Alle ore 17.00 inizierà il torneo di calcio a 5 dedicato agli adulti. Dalle ore 18.00 la festa sarà animata dalla musica dal vivo, mentre presso il Centro Civico Buranello si terranno le presentazioni di libri e momenti di approfondimento culturale. Alle ore 19.30 avrà inizio la tradizionale cena condivisa, occasione simbolica e concreta di incontro tra persone e culture diverse.

La manifestazione rappresenta un’opportunità per contrastare stereotipi e pregiudizi, valorizzando le differenze come elemento di crescita collettiva e di coesione sociale. L’evento nasce dalla collaborazione tra realtà del territorio, servizi educativi e sanitari, associazioni, gruppi informali e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale e promuovere una cultura dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto reciproco.

Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento dei giovani del quartiere, protagonisti attivi dell’iniziativa attraverso laboratori di comunicazione partecipata. Ragazzi e ragazze hanno contribuito alla promozione dell’evento, alla documentazione delle attività e alla narrazione delle esperienze vissute, sviluppando competenze comunicative, creative e relazionali e offrendo uno sguardo autentico sul territorio.

Misto Sampi vuole raccontare una Sampierdarena spesso poco rappresentata: una realtà viva, plurale e partecipata, dove le diversità diventano occasione di dialogo e dove ogni persona può contribuire alla costruzione di un quartiere più accogliente e solidale. La festa non è soltanto un momento celebrativo, ma un’opportunità per costruire legami, creare nuove collaborazioni e valorizzare le risorse presenti sul territorio.

In occasione dell’edizione 2026 è stata inoltre avviata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione delle attività e rafforzare il coinvolgimento della comunità locale. Il contributo di cittadini, associazioni e sostenitori permetterà di mantenere gratuito e accessibile l’evento, valorizzando il percorso costruito dal basso. La campagna è aperta a chiunque desideri contribuire alla crescita di un’iniziativa che mette al centro le relazioni, la cultura e la cittadinanza attiva.

Si può sostenere il progetto a questo link.