Vigilanza rafforzata a San Fruttuoso, verifiche nelle comunità e ricollocazione dei minori che delinquono: le decisioni del Comitato

Genova. Un rafforzamento dei servizi di vigilanza nell’area di piazza Martinez e nelle aree sensibili di San Fruttuoso dove sono collocate le comunità di minori stranieri dopo le tensioni nel quartiere e l’aggressione avvenuta ai danni di un 17enne alcuni giorni fa, ma anche un rafforzamento delle attività di verifica e controllo all’interno degli stessi centri di accoglienza per minori.

Sono alcune delle decisioni prese questa mattina dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione, presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco, hanno partecipato la Sindaca Silvia Salis, le assessore comunali alla sicurezza e ai servizi sociali Arianna Viscogliosi e Cristina Lodi, i vertici a livello provinciale delle forze dell’ordine, nonché la procuratrice presso il Tribunale dei Minori Tiziana Paolillo e una rappresentante del Tribunale per i Minorenni. Tra le linee di azione esaminate – spiega una nota inviata dall’ufficio territoriale del Governo – anche quella del ricollocamento in altra sede, anche fuori Liguria, in accordo con il tribunale competente, dei minorenni che si rendano responsabili di reati.

Infine, come richiesto dalla sindaca è al vaglio una più equilibrata distribuzione degli minori stranieri non accompagnati su tutta la regione nonché “l’eventuale attivazione di strutture socio-educative dedicate ad alta complessità”

Il comitato ha deciso anche di potenziare i servizi di pattugliamento nelle zone della movida estiva, già avviati in corso Italia, in particolare nella zona di Quinto estiva, a partire da questa sera. I

nfine per quanto riguarda la Darsena e il centro storico saranno rimodulati e potenziati i dispositivi interforze con una maggior attenzione, visto il periodo estivo, agli orari serali e notturni. Per definire la rimodulazione è stato predisposto un tavolo tecnico ad hoc in Questura.