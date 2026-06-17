Minore straniero preso a bastonate, i picchiatori fuggiti in scooter

Genova. È stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova con diverse contusioni e 21 giorni di prognosi il 17enne accerchiato e picchiato stanotte tra via Pianderlino e via Berghini sulle alture di San Fruttuoso da un gruppo di giovani che avevano i volti coperti dai caschi e spranghe in mano.

Al momento il movente non è chiaro, ma le modalità sembrano quelle di una spedizione punitiva: il gruppo è arrivato a bordo di alcuni scooter, ha colpito il ragazzo mentre alcuni suoi amici sono riusciti a nascondersi, e poi è fuggito. Parlavano “italiano e albanese” ha detto la vittima del pestaggio.

Sull’episodio dopo il primo intervento delle volanti e i rilievi della polizia scientifica, indaga al momento il commissariato di San Fruttuoso. Non è escluso tuttavia che la Procura chieda che gli accertamenti vengano affidati nelle prossime ore agli investigatori della squadra mobile.

Accertamenti delle forze dell’ordine sui messaggi d’odio verso gli stranieri

Intanto le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti su numerosi messaggi che incitano all’odio razziale e alla violenza nei confronti dei minori stranieri, che sono comparsi in queste ore sui social network.

Molti sono anonimi ma potrebbero essere identificati dalla polizia postale, altri sono firmati e sono stati segnalati a polizia e carabinieri. Si tratta di messaggi e commenti che plaudono al pestaggio, richiamano i recenti fatti di Belfast (“Dobbiamo fare così anche noi”) dove per due notti era andata in scena una vera e propria ‘caccia allo straniero’ e invitano gli abitanti di San Fruttuoso a farsi giustizia da soli.