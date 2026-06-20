Meteo, sulla Liguria tempo soleggiato: caldo in aumento nei prossimi giorni

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 20 giugno, è previsto tempo soleggiato ovunque. Da segnalare uno sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto dove non si esclude qualche sporadico rovescio, in attenuazione prima del tramonto.

Venti

A regime di brezza.

Mari

Poco mosso, a tratti calmo.

Temperature

In generale aumento.

Costa: min: +20°C/+24°C – max: +28°C/+33°C.

Interno: min: +15°C/+22°C – max: +28°C/+36°C (con i valori più elevati nelle valli Spezzine).