Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 19 giugno, è previsto tempo soleggiato ovunque. Da segnalare un isolato temporale nel pomeriggio nel gruppo Saccarello-Frontè e qualche nube cumuliforme sulle testate di Val Trebbia ed Aveto con basso rischio di temporali.
Venti
A regime di brezza.
Mari
Poco mosso, a tratti calmo
Temperature
In generale aumento.
Costa: min: +19°C/+23°C – max: +26°C/+32°C.
Interno: min: +13°C/+22°C – max: +25°C/+36°C (con i valori più elevati nelle valli Spezzine).
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