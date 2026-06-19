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Bollettino

Meteo, sole e caldo su tutta la Liguria: punte fino a 36 gradi nell’entroterra previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico giugno 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 19 giugno, è previsto tempo soleggiato ovunque. Da segnalare un isolato temporale nel pomeriggio nel gruppo Saccarello-Frontè e qualche nube cumuliforme sulle testate di Val Trebbia ed Aveto con basso rischio di temporali.

Venti

A regime di brezza.

Mari

Poco mosso, a tratti calmo

Temperature

In generale aumento.

Costa: min: +19°C/+23°C – max: +26°C/+32°C.

Interno: min: +13°C/+22°C – max: +25°C/+36°C (con i valori più elevati nelle valli Spezzine).

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