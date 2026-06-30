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Ancora

Meteo, giornata soleggiata e afosa: ancora bollino rosso per il caldo su Genova e la Liguria previsioni

Ai margini del veloce peggioramento, permarranno condizioni di parziale stabilità, con possibili episodi di instabilità pomeridiana, al culmine nella giornata di Mercoledì.

Generico giugno 2026

Genova. Mattinata soleggiata, con qualche velatura in transito sul settore Centro-Occidentale.Nel corso delle ore centrali sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e Marittime in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Imperiese; Qualche rovescio e colpo di tuono possibile anche sulle vette Avetane e della Val Trebbia. Cieli poco nuvolosi o velati altrove fino a fine periodo.

Situazione: Un cavo d’onda in ingresso sull’Europa Centrale determina un incremento dell’attività temporalesca sulle alte Pianure e sull’Arco Alpino di confine. In Liguria, ai margini del veloce peggioramento, permarranno condizioni di parziale stabilità, con possibili episodi di instabilità pomeridiana, al culmine nella giornata di Mercoledì.

Venti: assenti o deboli di direzione variabile.
Mari: calmi a Ponente e quasi calmi o poco mossi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature, stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.
Costa: min: +24°C/+28°C – max: +29°C/+33°C.
Interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+36°C (entroterra Spezzino e vallate dei versanti marittimi).

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