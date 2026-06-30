Genova. Mattinata soleggiata, con qualche velatura in transito sul settore Centro-Occidentale.Nel corso delle ore centrali sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e Marittime in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Imperiese; Qualche rovescio e colpo di tuono possibile anche sulle vette Avetane e della Val Trebbia. Cieli poco nuvolosi o velati altrove fino a fine periodo.

Situazione: Un cavo d’onda in ingresso sull’Europa Centrale determina un incremento dell’attività temporalesca sulle alte Pianure e sull’Arco Alpino di confine. In Liguria, ai margini del veloce peggioramento, permarranno condizioni di parziale stabilità, con possibili episodi di instabilità pomeridiana, al culmine nella giornata di Mercoledì.

Venti: assenti o deboli di direzione variabile.

Mari: calmi a Ponente e quasi calmi o poco mossi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature, stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min: +24°C/+28°C – max: +29°C/+33°C.

Interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+36°C (entroterra Spezzino e vallate dei versanti marittimi).