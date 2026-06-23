Genova. Mattinata soleggiata su tutti i settori con cieli sereni e privi di nuvolosità. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la val Bormida Occidentale e localmente, per quanto riguarda il temporale di Levante, verso la Valle Scrivia e le vallate interne del Genovese centro-orientale entro le 18. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata; Precipitazioni in esaurimento serale.

Situazion: Ultima settimana di Giugno sotto il dominio incontrastato dell’alta pressione.

L’Europa Centro-Occidentale continuerà a sperimentare temperature record in un contesto di stabilità meteorologica. Sul Nord-Ovest Italiano qualche fenomeno temporalesco è atteso nelle ore pomeridiane sull’Arco Alpino e Appenninico.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo; Evitare le uscite nelle ore centrali. Notti tropicali diffuse su tutti i settori e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari quasi calmi o calmi.

Temperature: in lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell’entroterra (localmente anche in quota) e valori nelle aree cittadine anche superiori ai +27°C. Massime stazionarie su Spezzino e versanti marittimi di Ponente e in leggero aumento nelle vallate cittadine di Genova e Savona..

Costa: min: +23°C/+28°C – max: +28°C/+35°C.

Interno: min: +15°C/+25°C – max: +28°C/+37°C.