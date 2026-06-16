Genova. Velature in ingresso a partire dai settori interni in mattinata, in estensione all’intero territorio regionale nel corso della giornata. Episodi di instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime e sulle vette Avetane, con rovesci localizzati e qualche colpo di tuono; Situazione invariata sui restanti settori con cieli velati fino a fine periodo e qualche nube in più sull’estremo Levante tra tardo pomeriggio e serata.

Si consolida il promontorio anticiclonico sull’Europa Centro-Occidentale portando condizioni di stabilità e temperature in aumento sulla Penisola Iberica e progressivamente su Francia ed Italia; Tuttavia un ultimo impulso più fresco in quota, favorirà lo sviluppo di fenomeni di instabilità pomeridiana sull’arco Alpino e Appenninico.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti meridionali in mattinata e nel corso del pomeriggio sotto costa e da quelli settentrionali dopo il tramonto.

Mari: poco mossi o localmente quasi calmi sotto costa a Ponente.

Temperature: minime in generale aumento, specie nelle aree interne. Massime in leggero aumento sui versanti marittimi, mentre risulteranno stazionarie nelle aree interne e sui versanti padani.

Costa: min: +17°C/+22°C – max: +24°C/+28°C.

Interno: min: +9°C/+16°C – max: +22°C/+30°C.