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Bene

Meteo, giornata di sole con temperature in aumento. Fine settimana estivo e stabile previsioni

L'estate arriva in anticipo su Genova e la Liguria

Generico giugno 2026


Genova. Continua la fase di stabilità su Genova e tutta la Liguria: secondo le previsioni oggi e i prossimi giorni avremo infatti tempo buono su tutta la regione. Eventuali addensamenti o velature avranno carattere temporaneo.

Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo su tutta la Liguria nei prossimi 3 giorni, con un fine settimana di fatto anticipo dell’estate oramai alle porte. Temperature in aumento, sopratutto sulla costa

Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari:Da mosso (onda lunga da sud-ovest al mattino) a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature; Minime stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne. Massime in lieve calo lungo le coste, in aumento nei settori interni.
Costa: min: +17°C/+20°C – max: +23°C/+26°C.
Interno: min: +12°C/+16°C – max: +22°C/+28°C.

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