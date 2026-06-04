Genova. Il transito di una nuova ondulazione sul Nord Italia porterà ancora rovesci sulla Liguria a partire dal pomeriggio, prima di un sostanziale miglioramento atteso per il weekend. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 4 giugno

Avvisi

Libeccio-ostro teso in serata, con raffiche fino a 60-65 km/h sul Mar Ligure e versanti padani del settore centrale.

Cielo e fenomeni

Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso sui settori costieri per l’impostarsi di deboli correnti meridionali, velato a ponente e nei settori interni. Dal pomeriggio deboli rovesci sul settore centrale, prima di un peggioramento atteso per la tarda serata, con rovesci sparsi sulla regione, a carattere temporalesco sui settori centro-orientali.

Venti

Inizialmente da debole a moderato dai quadranti meridionali, in serata rapido aumento della ventilazione in concomitanza con il transito del peggioramento, con Libeccio-ostro teso, con raffiche fino a 60-65 km/h sul Mar Ligure e versanti padani del settore centrale.

Mari

Mosso, molto mosso in serata, localmente agitato al largo.

Temperature

Minime stazionarie, massime in calo. Sulla costa minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 22 e 25 gradi. Nell’interno minime tra 8 e 16 gradi, massime tra 15 e 23 gradi

Venerdì 5 giugno

Avvisi

Libeccio con raffiche fino a 60-65 km/h sul Mar Ligure e centro-levante della regione nella notte e fino alle prime ore del mattino.

Cielo e fenomeni

Giornata stabile, con schiarite diffuse su tutta la regione, qualche cumulo in più nei settori interni durante le ore pomeridiane, con possibili locali rovesci sulle Alpi Liguri.

Venti

Libeccio teso in nottata, segue un flusso tra debole e moderato a regime ciclonico.

Mari

Inizialmente mosso, in calo a poco mosso in serata.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 6 giugno

Giornata simile alla precedente, senza variazioni di rilievo. Vento a regime di brezza. Mare in ulteriore calo a poco mosso. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Situazione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti