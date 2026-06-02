Genova. Un peggioramento di stampo tardo primaverile è pronto ad interessare in modo diffuso le regioni del Nord Italia nella giornata di martedì, accompagnato da temporali e colpi di vento, specie nella seconda parte di giornata. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per Genova e la Liguria.

Martedì 2 giugno

Avvisi

Temporali di forte intensità nella seconda parte di giornata, accompagnati da possibili colpi di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni (esclusivamente legate ai nuclei più intensi e potenzialmente localizzate)

Cielo e fenomeni

Aumento della nuvolosità sui versanti marittimi con deboli piogge intermittenti possibili specie tra Genovese e Savonese, cieli molto nuvolosi altrove con possibilità più basse di precipitazioni. Nel corso delle ore centrali, possibile comparsa di nuclei precipitativi moderati sulle dorsali appenniniche del settore centrale, in parziale estensione alle restanti aree dell’entroterra. A partire dalle ore tardo-pomeridiane, un intenso sistema temporalesco andrà a formarsi tra Piemonte Occidentale ed entroterra di ponente, per poi spostarsi entro sera verso il settore centrale. In questa fase sono attesi colpi di tuono, possibili grandinate di piccole dimensioni (localmente medie sui versanti padani) e colpi di vento in prossimità dei nuclei precipitativi più intensi. I fenomeni tenderanno ad abbandonare i settori occidentali in tarda serata per andare ad interessare quelli orientali entro la mezzanotte con fenomeni analoghi a quelli già citati.

Venti

Moderati da sud in mattinata su tutti i settori. Rotazione a ponente a sud-ovest con rinforzi fino a forti al largo delle coste imperiesi, mentre insisteranno correnti da sud deboli o moderate sullo Spezzino costiero fino alla tarda serata. Rotazione a libeccio approssimandosi alla mezzanotte. Possibili colpi di vento (downburst) localmente superiori ai 70-80 km/h in prossimità dei nuclei temporaleschi più intensi.

Mari

Generalmente mossi in mattinata. In crescita fino a molto mossi o localmente agitati al largo tra tardo pomeriggio e serata.

Temperature

Minime stazionarie, massime in leggero calo (calo sensibile nelle aree interne del Centro-Ponente interessate dai temporali serali). Sulla costa minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 22 e 25 gradi. Nell’interno minime tra 8 e 17 gradi, massime tra 17 e 26 gradi

Mercoledì 2 giugno

Avvisi

Temporali localmente di forte intensità in nottata a Levante. Mari molto mossi sulle coste di Levante con onda di libeccio.

Cielo e fenomeni

Fenomeni a sfondo temporalesco andranno ad interessare il Levante in nottata, in definitivo esaurimento entro l’alba. Correnti più secche subentreranno rapidamente sui settori centro-occidentali, portando un veloce miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi fino a fine periodo. Qualche locale rovescio sarà tuttavia possibile sul comparto delle Alpi Liguri nel corso delle ore centrali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali in mattinata. Nuova rotazione a libeccio nel corso del pomeriggio, con locali rinforzi sul Golfo.

Mari

poco mossi sotto costa a Ponente, mossi o molto mossi sui restanti settori.

Temperature

In generale calo nei valori minimi. Massime in aumento, più marcato sui versanti marittimi del Centro-Ponente.

Giovedì 4 giugno

Comparsa di nuvolosità bassa sulle coste del centro-regione, con scarsa probabilità di precipitazioni. Ampie schiarite sugli estremi regionali e sui versanti padani. Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi. Temperature stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]