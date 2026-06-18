Genova. Proseguono l’espansione e il consolidamento del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull’Europa, determinando condizioni di stabilità diffusa sulla Liguria con temperature ben oltre la media del periodo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 18 giugno

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli sereni su tutta la regione, da segnalare solo qualche cumulo sul Mar Ligure, in diradamento già a metà mattinata. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con isolate coperture nuvolose attese solo sulle Alpi Liguri al confine con la Francia.

Venti

A regime di brezza

Mari

Poco mosso, a tratti calmo

Temperature

In generale aumento. Sulla costa minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 25 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 24 e 35 gradi (con i valori più elevati nelle valli spezzine)

Venerdì 19 giugno

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo intenso.

Cielo e fenomeni

Altra giornata ampiamente soleggiata; isolati cumuli nell’interno nelle ore pomeridiane.

Venti

A regime di brezza

Mari

Quasi calmo

Temperature

In ulteriore aumento

Sabato 20 giugno

Disagio fisiologico per caldo intenso. Nuova giornata stabile e soleggiata, salvo locali rovesci su Alpi Liguri ed Appennino Ligure. Vento a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento (disagio fisiologico nelle vallate cittadine)