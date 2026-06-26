Genova. Al mattino soleggiato ovunque, con nubi cumuliformi in sviluppo nelle zone interne dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio rischio di temporali di calore tra Val Trebbia e Aveto, con probabile allungamento delle incudini verso il settore centro-orientale della costa. Rischio di temporali convettivi anche sulle Alpi Liguri, sul resto della regione soleggiato. Generale attenuazione delle situazioni temporalesche prima del tramonto e notte stellata su tutta la regione.
Avvisi: Disagio fisiologico per caldo; Evitare le uscite nelle ore centrali. Notti tropicali diffuse su tutti i settori e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.
Venti: Debole a regime di brezza.
Mari: Calmo o quasi calmo
Temperature: Stazionarie su valori fortemente superiori rispetto alla media del periodo.
Costa: min: +24°C/+28°C – max: +29°C/+35°C.
Interno: min: +14°C/+23°C – max: +28°C/+36°C.