Genova. Si preannuncia un fine settimana di nubi e tempo variabile in Liguria. Dopo le piogge della notte tra giovedì e venerdì, in mattinata è previsto il transito di una veloce perturbazione che darà luogo a fenomeni essenzialmente sul settore centro-orientale della regione. Nel pomeriggio residua instabilità. Le previsioni del centro meteo Limet.

Venerdì venti da sud-ovest al largo del Golfo, in attenuazione in serata. Locali temporali nelle aree interne del centro tra la notte e la mattinata di venerdì. Tra la notte e le prime ore del mattino rovesci nei settori interni posti dalla Valle Stura verso levante. Possibili temporali locali in prima mattinata tra l’alta Val Polcevera e la Valle Scrivia. Lungo le coste centro-orientali rovesci intermittenti alternati a lunghe pause, mentre a ponente il tempo risulterà asciutto. Progressivo miglioramento da metà mattinata anche sul settore centro-orientale con fenomeni in fuga verso l’interno. Nel pomeriggio non si esclude qualche temporale nell’interno Imperiese e sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Mare molto mosso, con moto ondoso in lenta scaduta in serata. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo:

Costa: min: +18°C/+21°C – max: +23°C/+26°C

Interno: min: +9°C/+14°C – max: +17°C/+22°C

Previsioni meteo sabato 6 giugno

Un po’ di nuvolosità sparsa specie al mattino lungo le coste e nel pomeriggio nelle aree interne, senza piogge. Spazi soleggiati comunque prevalenti, venti deboli in genere tra sud e sud-est, mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Previsioni meteo domenica 7 giugno

In genere poco nuvoloso. Possibile un temporale sulle testate di Val Trebbia ed Aveto nel pomeriggio e qualche rovescio, sempre nel pomeriggio, nelle aree interne dell’Imperiese. Temperature in aumento e venti deboli.