Meteo Liguria, l’ondata di calore stringe la morsa: temperature oltre i 37 gradi

Genova. Il sole continua a splendere, implacabile, sulla Liguria, in queste giornate da bollino rosso per caldo. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.
Previsioni meteo sabato 27 giugno
Prosegue l’intensa ondata di calo, che non darà tregua alla Liguria almeno fino a lunedì 29 giugno. Al mattino soleggiato ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi Marittime, Val Trebbia ed Aveto con rischio di temporali di calore, in attenuazione prima di sera. Altrove soleggiato, salvo sparuti cumuli sui versanti padani senza conseguenze.
Venti deboli a regime di brezza, mare calmo o quasi calmo, temperature stazionarie o in lieve aumento, su valori fortemente superiori rispetto alla media del periodo.
- Costa: min: +24°C/+27°C – max: +31°C/+35°C.
- Interno: min: +16°C/+23°C – max: +30°C/+37°C.
Previsioni meteo domenica 28 giugno
Cielo sereno al mattino. Temporali di calore sulle testate di Trebbia, Aveto ed Alpi Liguri nel pomeriggio, in attenuazione in serata, per il resto soleggiato.
Venti deboli o moderati da sud, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature dtazionarie su valori ben al di sopra della media del periodo.
Meteo lunedì 29 giugno
Cieli sereni o poco nuvolosi in costa per l’intero periodo, mentre sarà presente instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri e le testate di Trebbia ed Aveto.