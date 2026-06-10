Genova. L’ondulazione che ci ha accompagnato in queste ore, sortendo ben pochi effetti sulla Liguria, è in via di allontanamento dalle regioni dell’Italia settentrionale, e seguirà una timida rimonta anticiclonica che porterà comunque maggior stabilità, cieli sereni e temperature in aumento. Le previsioni meteo del centro Limet.

Previsioni meteo giovedì 11 giuno

Vento teso di Tramontana nel corso della notte e al mattino, con raffiche fino a 60-65 km/h tra Savonese e Genovesato. Mare inizialmente molto mosso, loc. agitato, con onde fino a 3-3.5m in nottata e primo mattino, ma in graduale scaduta nel corso della giornata.

Cielo e Fenomeni

Al mattino cieli prevalentemente sereni o velati, e con qualche cumulo in transito su Imperiese e Spezzino, ma in via di miglioramento nel corso della mattinata.

Cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio, con transito di qualche locale e temporanea velatura, mentre non è da escludersi la possibilità di sviluppo di qualche breve rovescio sulle Alpi Liguri.

Nel corso della notte e al mattino vento teso di tramontana, con raffiche fino a 60-65 km/h tra Savonese e Genovesato; correnti tra deboli e moderate altrove, sempre a carattere di tramontana.

Calo sensibile dell’intensità sul settore centrale nel pomeriggio, tra debole e moderato anche sul resto della regione fino a sera. Mare inizialmente molto mosso, loc. agitato, con onde fino a 3-3.5m in nottata e primo mattino, ma in graduale scaduta nel corso della giornata.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento ma stazionarie a ponente.

Costa: min: +18°C/+22°C – max: +24°C/+29°C.

Interno: min: +11°C/+16°C – max: +18°C/+28°C.

Previsioni meteo venerdì 12 giugno

Giornata ampiamente soleggiata, salvo qualche velatura in transito. Venti deboli o moderati a regime di brezza.

Mare stirato sotto costa al mattino nel Savonese, da poco mosso a mosso altrove. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Previsioni sabato 13 giugno

Altra giornata stabile e soleggiata. Vento tra debole e moderato con direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature in aumento in particolare nei valori massimi.