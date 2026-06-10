Liguria. Un cavetto d’onda (leggera ansa depressionaria che si protende da una saccatura più consistente) attraverserà le regioni del Nord ma lambirà a malapena la Liguria, secondo le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia, tanto basterà per produrre un richiamo meridionale nei bassi strati.

La nuvolosità bassa sul genovese e sul settore orientale, formatasi di notte, dovrebbe insistere fino alla tarda mattinata e non è escluso qualche debole piovasco. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite un po’ ovunque, ma in serata non è escluso possa formarsi qualche rovescio anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e Val Bormida occidentale.

Venti al mattino deboli o moderati da Sud/Sud-Est, con rinforzi di Scirocco superiori ai 40 Km/h sul Golfo e sulle coste del genovese centro-orientale, mentre al pomeriggio saranno tesi a rotazione ciclonica

Mare generalmente mosso, ma in aumento a molto mosso in serata.

Temperature in aumento le minime sulla costa tra +19 e +22° C, nell’interno tra +11 e +16° C. Stazionarie le massime sulla costa tra +22 e +26°C, nell’interno tra +18 e +26°C (picchi sullo spezzino orientale).

Previsioni giovedì 11 giugno

Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà sereno a parte qualche addensamento nuvoloso sulle aree appenniniche.

Venti deboli o moderati da Nord. Mare mosso con moto ondoso in graduale calo. Temperature generalmente stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi.

Previsioni venerdì 12 giugno

Giornata stabile e generalmente soleggiata con il transito di velature, le quali lasceranno ugualmente spazio a lunghi periodi soleggiati, specie a Levante. Temperature in aumento, specie nei valori massimi in costa.

Venti di direzione variabile, con rinforzi mattutini dai quadranti settentrionali a Ponente. Mare poco mosso. Seguire i prossimi aggiornamenti.