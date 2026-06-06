Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni risentirà positivamente del ritorno dell’alta pressione sull’Italia. Tuttavia tra domani, domenica 7, e lunedì 8 giugno ci sarà il rischio di isolati temporali pomeridiani sui rilievi dell’entroterra. Temperature in aumento. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo Liguria per oggi, sabato 6 giugno

Tra la notte e la prima parte della mattinata annuvolamenti in prevalenza medio-alti o velature spesse, ma con la presenza anche di nubi più basse in prossimità della fascia costiera specie centro-occidentale, senza fenomeni. Dalla tarda mattinata attenuazione delle nubi medio-alte e schiarite ovunque più generose. Non mancherà però qualche nube bassa lungo le coste e locali cumuli nelle aree interne senza fenomeni. Cielo in prevalenza sereno in serata.

Venti deboli in prevalenza da sud-est. Mare generalmente mosso, con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento, saranno comprese sulla costa tra 17 e 25 gradi, nell’interno tra 10 e 27.

Il meteo di domani, domenica 7 giugno

Nubi basse al mattino lungo la costa centrale, in attenuazione, per il resto mattinata soleggiata. Nel pomeriggio velature in arrivo da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Non si esclude qualche isolato temporale sulle testate di Val Trebbia e Aveto oltre alle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Venti deboli in genere tra sud. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Il meteo per lunedì 8 giugno

In genere poco nuvoloso. Possibile un temporale sulle testate di Val Trebbia e Aveto nel pomeriggio e qualche rovescio, sempre nel pomeriggio, nelle aree interne dell’Imperiese. Temperature in aumento e venti deboli.