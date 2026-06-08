Genova. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà interessato da un lieve e graduale peggioramento con un aumento delle nubi e possibili piogge solo sui rilievi. Questo a causa dell’abbassamento del flusso Atlantico sull’Europa centrale e il conseguente peggioramento delle condizioni meteo sull’arco Alpino.

Sulla nostra regione permangono tutto sommato condizioni di parziale stabilità ma minate solamente da qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi e nuvolosità irregolare sui versanti marittimi. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi lunedì 8 giugno

Velature in transito sui settori costieri nel corso della giornata, in spostamento da Ponente a Levante.

Attività cumuliforme sulle vette Appenniniche e Alpine nel corso della giornata, andrà a culminare nel pomeriggio con rovesci a sfondo temporalesco sulla Val d’Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri.

Ritorno a cieli sereni o al più poco nuvolosi in serata.

Venti

deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Mari

quasi calmi sotto costa sul Centro-Ponente e generalmente poco mossi al largo e sulle coste di Levante.

Temperature

stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi

Costa: min: +15°C/+21°C – max: +22°C/+26°C.

Interno: min: +7°C/+15°C – max: +21°C/+27°C.