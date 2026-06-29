Liguria. Non ci sono grandi cambiamenti per il meteo in Liguria, visto che l’instabilità che interessa l’arco alpino, innescando temporali pomeridiani in discesa sulla pianura al pomeriggio e alla sera, non interessa le aree a sud del Po. Quindi temperature da bollino rosso, fino almeno a metà settimana. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi lunedì 29 giugno

Mattinata soleggiata, con il transito di sporadiche velature sul settore centrale. Nel corso delle ore centrali cumulogenesi nelle aree interne del Centro-Levante e sulle Alpi Liguri, accompagnata nel corso delle ore pomeridiane da precipitazioni a sfondo temporalesco, in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Spezzino e alla val Bormida Occidentale entro sera; Cieli velati altrove con copertura nuvolosa (alta stratificata) in aumento nelle ore serali.

Venti assenti o deboli di direzione variabile. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata.

Mari calmi a Ponente e quasi calmi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature

stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Aumento serale con fenomeni di compressione sulle coste del settore centrale.

Costa: min: +24°C/+28°C – max: +30°C/+35°C.

Interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+37°C (entroterra Spezzino e vallate Savonesi/Imperiesi).

Il meteo di domani, martedì 30 giugno

Per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di velature, a tratti più spesse e compatte sui versanti marittimi. Nelle aree interne fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione dalla Val d’Aveto e Trebbia all’entroterra Genovese entro le 18. Esaurimento serale dei fenomeni con cieli velati sull’intero territorio regionale.

Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Fenomeni di compressione sulle vallate cittadine Savonesi e Genovesi.

Mari quasi calmi o calmi a Ponente e generalmente poco mossi sul Centro-Levante costiero.

Temperature stazionarie, ancora caldo.

Mercoledì 1 luglio, il meteo di giornata

Instabilità diffusa nelle ore pomeridiane sull’arco Appenninico. Cieli sereni o poco nuvolosi in costa. Estensione serale dei fenomeni alle aree dell’entroterra Savonese e Genovese (localmente anche versanti marittimi). Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature su valori stabili, ancora caldo.