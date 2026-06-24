Liguria. Disagio fisiologico per caldo, notti tropicali diffuse ovunque, massime localmente superiori a 36 gradi nelle vallate dell’immediato entroterra, la settimana in Liguria dal punto di vista meteo prosegue sotto gli influssi del dominio del promontorio nord-africano su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria per oggi mercoledì 24 giugno

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a carattere temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la val Bormida Occidentale. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata.

Venti deboli, qualche rinforzo nella seconda parte del pomeriggio per transito di nubi alte. Mari quasi calmi o calmi.

Temperature stazionarie ma su valori decisamente superiori rispetto alla media del periodo: sono comprese sulla costa tra 24 e 36 gradi, nell’entroterra tra 13 e 37.

Meteo per domani, giovedì 25 giugno

Avremo in Liguria una mattinata con cieli sereni. Fenomeni convettivi si andranno a generare nelle aree interne nelle ore centrali. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti deboli a regime di brezza Mari quasi calmi o calmi. Temperature stazionarie ma sempre molto alte.

Il meteo per venerdì 26 giugno in Liguria

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa per l’intero periodo. Instabilità pomeridiana sulle vette Alpine e Appenniniche. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari calmi sotto costa e poco mossi al largo. Temperature stazionarie con valori minimi diffusamente superiori ai +24°C in città a Genova e Savona.