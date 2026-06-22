Liguria. Il meteo in Liguria si inserisce nell’ambito di una settimana che si annuncia particolarmente calda per il Nord Ovest anche se saranno possibili nella nostra regione, nelle ore pomeridiane, rovesci temporaleschi sull’arco alpino e appenninico. Situazione di disagio fisiologico dovuto alle temperature in aumento. Massime nelle vallate superiori ai 36 gradi. Notti tropicali. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 22 giugno

Mattinata soleggiata su tutti i settori con qualche sporadica velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia e in un secondo momento Val di Vara), in possibile sconfinamento verso le vallate del profondo entroterra Genovese e in costa tra Golfo Paradiso e Tigullio entro le 18. Fenomeni convettivi presenti anche sulle vette delle Alpi Liguri con possibile interessamento delle vallate adiacenti. Cieli sereni o velati sui restanti settori. Precipitazioni in esaurimento serale.

Venti deboli di direzione variabile. Fenomeni locali di compressione in mattinata sui versanti marittimi del Genovese e Savonese. Mari quasi calmi o calmi.

Temperature in lieve e ulteriore aumento nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell’entroterra, localmente anche in quota. Massime stazionarie sul settore centrale (picchi in tarda mattinata) e in aumento su Spezzino e versanti marittimi di Ponente. Le temperature saranno comprese sulla costa tra 21 e 34 gradi e nell’interno tra 14 e 37.

Il meteo per domani, martedì 23 giugno

Giornata analoga alla precedente con fenomeni pomeridiani nelle aree interne del Medio-Levante e sul comparto delle Alpi Liguri-Marittime. Probabilità di sconfinamenti costieri minori rispetto alla giornata di Lunedì e possibili esclusivamente sul Tigullio. Cieli sereni o al più velati sui restanti settori con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle creste Appenniniche Genovesi.

Il meteo per la giornata di mercoledì 24 giugno

Nuvolosità alta stratificata in transito mattutino. Instabilità pomeridiana spiccata nelle aree interne del Medio-Levante in locale sconfinamento sulle coste Genovesi entro sera. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari quasi calmi o calmi. Temperature stazionarie con valori minimi diffusamente superiori ai +24°C in città a Genova e Savona.