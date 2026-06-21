Genova. Il meteo Liguria nei prossimi giorni sarà caratterizzato da giornate calde e prevalentemente soleggiate, a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi, come conseguenza del dominio di un promontorio di matrice sub-tropicale che determinerà un ulteriore incremento delle temperature sull’Italia, con valori superiori ai 36-38 gradi sulla Pianura Padana. Anche sulla nostra regione, ci attendono giornate calde e in prevalenza soleggiate, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi domenica 21 giugno

Al mattino cielo sereno su tutta la Liguria, dalle ore centrali si assisterà a un incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne. In tale contesto, nel pomeriggio non si escludono dei rovesci o temporali su Alpi Liguri e Appennino orientale, con qualche addensamento in sconfinamento sul medio levante. Invece, sul resto del territorio regionale, il cielo continuerà a presentarsi sereno o, al più, disturbato dal passaggio di sottili velature fino al termine della giornata.

Venti deboli di direzione variabile. Mare tra quasi calmo e poco mosso. Temperature in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 22 e 33 gradi, nell’interno tra 13 e 36.

Il meteo per domani, lunedì 22 giugno

Prima parte di giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno sull’intera regione. Dalle ore centrali del giorno, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale; in tale contesto, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati. Sul resto della regione, invece, si assisterà al passaggio di velature, fatta eccezione per degli addensamenti più consistenti in sconfinamento sul levante. In serata, è previsto il ritorno a condizioni stabili, con il cielo che si presenterà sereno o velato, sull’intero territorio regionale.

Venti deboli, mare quasi calmo. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Meteo martedì 23 giugno

Dopo una prima parte di giornata stabile e prevalentemente soleggiata, è attesa la consueta attività convettiva pomeridiana sui rilievi delle zone interne. In serata, si assisterà al ritorno a condizioni stabili e poco nuvolose. Temperature stazionarie, ancora caldo intenso.