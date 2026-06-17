Genova. Meteo stabile e temperature in aumento in Liguria con il consolidarsi di un promontorio anticiclonico sull’Europa Centro-Occidentale e con ripercussioni sulla nostra Penisola. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria oggi mercoledì 17 giugno

Al mattino cielo sereno su gran parte della Liguria, a parte qualche temporaneo passaggio di nubi basse sull’Imperiese, in via di dissolvimento già nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno ovunque.

Venti a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente quasi calmi. Temperature minime stazionarie e massime in leggero aumento: saranno comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’intero tra 9 e 31.

Il meteo per domani, giovedì 18 giugno

Anche quella di domani in Liguria sarà una giornata stabile e soleggiata ovunque. Venti a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in generale lieve aumento, specie nei valori massimi: primi picchi superiori ai 31 o 32 gradi nelle vallate spezzine e savonesi.

Il meteo per venerdì 19 giugno

Una giornata caratterizzata da tempo stabile, con cieli sereni o, al più, velati sui settori costieri. Attività cumuliforme pomeridiana su Val d’Aveto e Alpi Liguri. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature massime in aumento, con valori anche superiori ai 32 gradi nelle aree dell’immediato entroterra e umidità crescente sui settori costieri.