Liguria. Il meteo in Liguria resta stabile, salvo qualche rovescio pomeridiano sui rilievi alpini e appenninici, mentre il resto del Nord Italia vedrà un peggioramento delle condizioni del tempo per una lieve infiltrazione di aria più fresca da Nord-Est. Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria di oggi lunedì 15 giugno

Oggi in Liguria il meteo sarà caratterizzato da nuvolosità bassa in mattinata sulle coste del Medio-Ponente, in assenza di fenomeni associati e in graduale diradamento entro mezzogiorno. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Nel corso delle ore pomeridiane possibile sviluppo di rovesci sulle vette Appenniniche di Levante e più consistentemente sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime. Cieli sereni o al più velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti a regime di brezza: dai quadranti meridionali in mattinata e nel corso del pomeriggio sotto costa e da quelli settentrionali dopo il tramonto. Mari generalmente poco mossi.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione nelle aree interne. Massime in generale aumento, sia in costa che nell’entroterra. Saranno comprese sulla costa tra 16 e 28 gradi, nell’interno tra 8 e 28.

Il meteo per domani, martedì 16 giugno

Sarà una giornata stabile e soleggiata in costa, con velature in ingresso nella seconda parte di giornata da Ponente a Levante. Instabilità pomeridiana sulle vette Alpine e Appenniniche di Levante localmente a sfondo temporalesco su quest’ultime, in estensione alle vallate del profondo entroterra Spezzino, in esaurimento serale.

Venti a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie o in leggero aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Possibili valori superiori ai 30 gradi nelle vallate dell’immediato entroterra Spezzino e Imperiese.

Meteo Liguria per mercoledì 17 giugno

Giornata caratterizzata da tempo stabile, con cieli sereni o, al più, velati sull’intera regione. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in lieve aumento nei valori minimi in costa e in quelli massimi sui versanti padani.