Liguria. Il meteo in Liguria in questo inizio di giugno sarà caratterizzato da alcuni episodi di instabilità a causa del graduale deterioramento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo: il culmine nella giornata di domani, martedì, con un vero e proprio fronte temporalesco in ingresso sulle regioni del Nord Italia. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria per oggi lunedì 1 giugno

Parziale instabilità nella prima mattinata sul settore centrale con qualche debole pioggia possibile entro le ore centrali. Cieli parzialmente nuvolosi sui restanti settori costieri e velati oltre Appennino. Nel corso del pomeriggio qualche schiarita sui versanti marittimi, seppur in un contesto nuvoloso, mentre aumenterà la nuvolosità nelle aree interne. Instabilità pomeridiana su Trebbia e Aveto e sulle vette delle Alpi Liguri con possibili rovesci a sfondo temporalesco, in esaurimento serale. Ampie schiarite a Levante in serata, prima di un nuovo aumento della nuvolosità atteso in nottata.

Venti dai quadranti meridionali, generalmente deboli sotto costa e nelle aree interne e localmente moderati in mattinata al largo dei bacini occidentali. Mari generalmente mossi. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo: saranno comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 10 e 27.

Il meteo per domani, martedì 2 giugno

Come nel giorno precedente, mattinata con possibili deboli piogge sul settore centrale. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità crescente sull’arco alpino e sui versanti padani occidentali, preambolo di un possibile passaggio temporalesco nel corso della serata. Maggiormente coinvolto il Centro-Ponente interno e i versanti marittimi del Savonese-Genovese. Spezzino interessato in un secondo momento: indicativamente tra tarda serata e nottata successiva.

Venti moderati da Sud/Sud-Est in mattinata sotto costa, in rotazione a Sud/Sud-Ovest nel corso del pomeriggio con rinforzi fino a forti sul Golfo. Mari da poco mossi in mattinata a mossi o molto mossi tra pomeriggio e serata. Temperature in generale calo, più apprezzabile in serata nelle aree interessate dalle precipitazioni.

Il meteo di mercoledì 3 giugno in Liguria

Miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione diversa a Levante, dove sarà possibile lo sviluppo di un temporale nella prima metà di giornata. Venti in rotazione ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, mentre risulteranno deboli dai quadranti meridionali a Levante. Mari generalmente mossi. Temperature massime in leggero aumento a Ponente.