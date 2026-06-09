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Meteo, giornata soleggiata con nuvolosità in aumento. Lieve calo delle temperature previsioni

La momentanea risalita di correnti umide sull’alto Tirreno e sul Mar Ligure, determina un deciso aumento della copertura nuvolosa sul Nord-Ovest tra Martedì e Mercoledì

Generico giugno 2026

Genova. Nuvolosità bassa in nottata farà la sua comparsa sul Genovese costiero, insistendo fino alla tarda mattinata, per poi concentrarsi sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte di giornata. Saranno possibili veloci rovesci tra Alpi Liguri e Bormida Occidentale nel pomeriggio, mentre sulle restanti zone le possibilità di precipitazioni rimarranno basse. Cieli velati nelle restanti aree interne e sugli estremi di regione fino a fine periodo.

Situazione: La momentanea risalita di correnti umide sull’alto Tirreno e sul Mar Ligure, determina un deciso aumento della copertura nuvolosa sul Nord-Ovest tra Martedì e Mercoledì. I fenomeni a sfondo temporalesco, verranno tuttavia confinati sull’arco Alpino e pre-Alpino oltre che nelle pianure poste a Nord del Po’.

Venti: deboli o moderati da Sud/Sud-Est, con rinforzi sul Golfo e sulle coste del Genovese Centro-Orientale
Mari: poco mossi in mattinata. Mossi tra pomeriggio e serata, in aumento localmente fino a molto mossi intorno alla mezzanotte.

Temperature: stazionarie nei valori minimi; In diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi, specie Genovesi e Savonesi.
Costa: min: +15°C/+20°C – max: +19°C/+25°C.
Interno: min: +6°C/+15°C – max: +17°C/+26°C (picchi sullo Spezzino Orientale).

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