Genova. Di notte e al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente sulla costa. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nelle ore pomeridiane, non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Liguri. Invece, sul resto della regione è previsto il transito di velature fino al termine della giornata.
Situazione. L’anticiclone garantirà due giornate stabili e prevalentemente soleggiate sulla nostra Penisola, eccezion fatta per qualche nota instabile pomeridiana sui rilievi.
Venti: ad inizio e fine giornata, deboli a regime variabile o, a tratti, assenti. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione si disporrà temporaneamente dai quadranti meridionali, con debole o, al più, moderata intensità.
Mari: poco mosso, localmente mosso nella prima parte del giorno sugli estremi della regione.
Temperature: minime in aumento sui versanti padani orientali, stazionarie altrove. Massime in lieve aumento, specie nelle zone interne.
Costa: min: +15°C/+20°C – max: +21°C/+25°C.
Interno: min: +7°C/+15°C – max: +21°C/+27°C