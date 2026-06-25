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Fondi

Mercato Orientale, in arrivo quasi 90mila euro per la riqualificazione

Ad annunciarlo l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana, altre tre le strutture interessate in Liguria

Restyling mercato orientale

Genova. “In arrivo 235.700 euro nazionali in favore dei mercati rionali liguri“. Ad annunciarlo l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana.

I fondi, assegnati alla Regione Liguria con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7 ottobre 2025, verranno utilizzati per finanziare interventi di ammodernamento, ampliamento e riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, di quattro mercati liguri, uno per provincia: il Mercato Orientale di Genova (89.566 euro), il Mercato Hambury di Ventimiglia (70.710 euro), il Mercato Civico di Savona (40.069 euro) e il Mercato Coperto Comunale di Levanto (35.355 euro).

I mercati sono stati individuati, oltre che per la loro funzione economica e di scambio, per essere – come previsto dall’articolo 33 della legge n.27/2023 – centri di aggregazione e di coesione cittadina caratterizzati da una vocazione turistica, culturale e artistica.

“Un’opportunità che ci consentirà di riqualificare quattro presidi importanti del settore fieristico regionale – sottolinea l’assessore Piana -. Nei prossimi giorni approveremo, con decreto dirigenziale, l’invito con cui i Comuni presenteranno il cronoprogramma degli interventi e specificheranno termini e modalità con cui verranno concessi i contributi. Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria per aver condiviso con noi un percorso che ci porterà a rinnovare l’immagine di alcuni dei nostri mercati rionali storici”.

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