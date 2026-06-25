Mercato Orientale, in arrivo quasi 90mila euro per la riqualificazione

Genova. “In arrivo 235.700 euro nazionali in favore dei mercati rionali liguri“. Ad annunciarlo l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana.

I fondi, assegnati alla Regione Liguria con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7 ottobre 2025, verranno utilizzati per finanziare interventi di ammodernamento, ampliamento e riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, di quattro mercati liguri, uno per provincia: il Mercato Orientale di Genova (89.566 euro), il Mercato Hambury di Ventimiglia (70.710 euro), il Mercato Civico di Savona (40.069 euro) e il Mercato Coperto Comunale di Levanto (35.355 euro).

I mercati sono stati individuati, oltre che per la loro funzione economica e di scambio, per essere – come previsto dall’articolo 33 della legge n.27/2023 – centri di aggregazione e di coesione cittadina caratterizzati da una vocazione turistica, culturale e artistica.

“Un’opportunità che ci consentirà di riqualificare quattro presidi importanti del settore fieristico regionale – sottolinea l’assessore Piana -. Nei prossimi giorni approveremo, con decreto dirigenziale, l’invito con cui i Comuni presenteranno il cronoprogramma degli interventi e specificheranno termini e modalità con cui verranno concessi i contributi. Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria per aver condiviso con noi un percorso che ci porterà a rinnovare l’immagine di alcuni dei nostri mercati rionali storici”.