“Memorial Br.El. 2026”: al Circolo Arci Pianacci torna il torneo benefico di beach volley

Genova. Da mercoledì 17 a domenica 21 giugno si svolgerà, dalle 18.30 circa alle 22.30 circa, presso il campo da beach volley del Circolo ARCI Pianacci (via della Benedicta 14), la 4^ edizione del “Memorial Br.El.”, torneo di beach volley 3×3 misto a scopo benefico.

L’evento, che fruisce del contributo e del patrocinio di Comune di Genova, Municipio VII Ponente ed Università di Genova, ha finalità benefiche e viene organizzato nel ricordo di Eleonora Bruzzone, consigliera municipale scomparsa nel 2023, all’età di soli 36 anni, a seguito di una grave malattia (sia la denominazione del torneo che quella dell’Associazione che organizza il torneo ricordano Eleonora con le sue iniziali).

Al torneo sono iscritte ben 24 squadre ed il ricavato sarà interamente destinato dalla Associazione Br.El. al sostegno di progetti per persone fragili ed acquisto di strumenti ed attrezzature.

Un obiettivo che sarà possibile raggiungere grazie alle quote di iscrizione, al ricavato del punto ristoro allestito nei pressi del campo ed all’assenza di costi (il torneo è ospitato gratuitamente dal Circolo ARCI Pianacci e l’organizzazione è totalmente gestita dai volontari che fanno capo all’Associazione Br.El.).

Le formazioni saranno miste, con la presenza in campo di almeno un ragazzo ed una ragazza; in caso di maltempo si potrà fruire dell’attigua Sala Foglino, con fondo in parquet e con misure del campo per il beach volley.

Allegria, amicizia e “sano agonismo sportivo” saranno, come nelle precedenti edizioni, il simpatico “carburante” di un’iniziativa che vuole ricordare con questi valori una ragazza solare che nel suo breve percorso di vita ha saputo trovare anche lo spazio per l’impegno istituzionale a favore del Ponente cittadino.