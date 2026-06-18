Genova. Due mesi fa l’appello lanciato sulle pagine di Genova24 aveva acceso la curiosità e la speranza di molti: “Melanie Brun cerca una nuova padrona per passare il testimone”. Oggi, però, il bivio davanti al quale si trovava la prima, storica sexy boutique di Genova ha preso una direzione definitiva. Non ci sarà alcun passaggio di consegne. A fine giugno, l’era di Melanie Brun si chiuderà ufficialmente per sempre. Nessuna nuova gestione, dunque, e nessuna “eredità” commerciale. Una decisione consapevole e serena da parte di Sonja Berti, l’ideatrice che il 14 novembre 2009 aveva dato vita a questo spazio unico nel cuore del centro storico, in via Giustiniani, rompendo tabù e rivoluzionando il modo di raccontare il desiderio sotto la Lanterna.

“Dopo oltre sedici anni nel cuore del centro storico di Genova, ho deciso di chiudere definitivamente la boutique, semplicemente perché è arrivato il momento di concludere questa bellissima avventura”, spiega Sonja, mettendo subito a tacere i dubbi e le tante domande ricevute in queste settimane da clienti e frequentatori del quartiere. La scelta di non cedere l’attività a terzi, alla fine, si è rivelata la più naturale: “Nessuno continuerà la sfida e, a dirla tutta, credo sia meglio così – confessa la titolare – Melanie Brun è stata la mia creatura, costruita con passione, cura, ironia, ascolto e libertà. Come molte e molti di voi mi hanno detto, in altre mani non sarebbe stata la stessa cosa, e sono pienamente d’accordo”.

Per più di tre lustri, il negozio di via Giustiniani è stato molto di più di un semplice punto vendita di sex toys o intimo ricercato. È stato un presidio culturale e sociale nei vicoli, “uno spazio in cui parlare di piacere, corpo, desiderio, femminilità e intimità senza giudizio, con leggerezza e rispetto”. Un salotto di confidenze e di educazione all’affettività e al piacere che ha saputo conquistare generazioni di genovesi (e non solo). Per questo Sonja ci tiene a esprimere la sua gratitudine a tutta la “comunità” che si è stretta intorno alla boutique: “Vi ringrazio davvero: per la fiducia, le risate, le confidenze, le domande, la curiosità e l’affetto che mi avete regalato”.

Con l’annuncio della chiusura, le serrande rimarranno alzate ancora per pochi giorni per permettere il “fuori tutto” dai locali. Nel negozio è infatti già iniziata la liquidazione totale, su oggettistica, oli per massaggi, giochi da tavolo, lingerie sexy e molto altro. “Un’occasione – fanno sapere dalla boutique – anche per pensare in anticipo ai prossimi regali (compleanni, anniversari, San Valentino o Natale) prima che le scorte si esauriscano del tutto”. Anche l’arredamento e la mobilia interna dello storico fondo sono in vendita.

L’ultimo capitolo di questa storia d’amore tra la boutique e Genova verrà scritto venerdì 26 giugno, dalle ore 18:00 alle 19:30, quando Sonja aspetterà clienti, amici e passanti per un ultimo brindisi di saluto e ringraziamento. Poi, le luci di Melanie Brun si spegneranno, lasciando però un’eredità di apertura e consapevolezza impressa nel tessuto del centro storico. Il congedo di Sonja è un augurio che racchiude perfettamente lo spirito del negozio che in questi anni ha illuminato questo angolo del centro storico: “A chi non riuscirò a rivedere per un saluto, auguro una buona vita, piena di libertà, bellezza e piacere. Grazie per essere stati con me tutti questi anni”.