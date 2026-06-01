Medicina, a Genova 300 esperti di tumori pediatrici per un convegno internazionale

Genova. Saranno circa 300 gli esperti provenienti da tutto il mondo che si riuniranno a Genova, dal 4 al 6 giugno, in occasione del 5th International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer (ISLCCC 2026), il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a lungo termine nei guariti da tumore pediatrico. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini, si terrà presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

“È un grande onore per il nostro ospedale pediatrico e per la città di Genova accogliere un congresso di tale rilevanza, che ogni anno viene tenuto in un diverso continente – sottolinea Renato Botti, direttore generale dell’IRCCS Giannina Gaslini – Questo conferma Genova e il Gaslini al centro della scena scientifica internazionale, in un ambito cruciale della medicina moderna. Un ruolo centrale infatti sarà dedicato all’esperienza del Centro DOPO (Diagnosi, Osservazione e Prevenzione dopo terapia Oncologica) del nostro Istituto, punto di riferimento per il follow-up personalizzato dei pazienti. Proprio da questa esperienza nasce il “Passaporto del Lungo-Sopravvivente” (SurPass), uno strumento digitale certificato come dispositivo medico che consente di generare percorsi di cura su misura grazie all’integrazione tra storia clinica e linee guida internazionali. Oggi questo modello è utilizzato in numerosi centri italiani ed europei».

Nella prima giornata di lavoro, si riunirà il gruppo di lavoro internazionale “International Guidelines Harmonization Group” – IGHG – www.ighg.org – coordinato dalle dottoresse Melissa Hudson del St. Jude Hospital di Memphis, Tennesee in America e dalla dottoressa Leontien Kremer del Princes Maxima Centrum di Utrecht in Olanda, che ormai da più di 10 anni, sviluppa linee guida basate sull’evidenza scientifica, per definire quali sono i soggetti a rischio per lo sviluppo di una determinata complicazione e quali sono gli esami e la frequenza raccomandati per uno screening ottimale.

Il congresso offrirà sessioni plenarie, panel interattivi e presentazioni scientifiche, creando un’occasione unica di confronto multidisciplinare e contribuendo a definire le priorità future per migliorare concretamente la qualità di vita dei sopravvissuti a tumore pediatrico.