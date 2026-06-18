  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Scuola

Maturità 2026, buona la prima tra scaramanzie e ripassoni: “Il tema è andato”

Sospiri di sollievo e qualche preoccupazione per l'imminente seconda prova per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori. Le tracce? In parte sorprendenti. Pavese e Calabresi tra i più gettonati

Genova. Magliette bianche, qualcosa di verde, la matita preferita, qualche amuleto nascosto. Non si contano i riti scaramantici delle studentesse e degli studenti che oggi, 18 giugno, anche a Genova, si sono incamminati lungo il percorso della Maturità. Pardon, “esame di Stato”.

Non scontate ma neppure impossibili, per certi versi sorprendenti, le tracce della prima prova, il “tema”. Anche se agli studenti sono state concesse tre diverse tipologie di stesura di testo tra cui scegliere: l’analisi di un testo letterario, la produzione e analisi di un testo argomentativo o una riflessione su temi di attualità.

Tra le tracce proposte, e tra le più gettonate, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba” e come analisi del testo Cesare Pavese con “Passerò per piazza di Spagna” e Vitaliano Brancati con un estratto da “I piaceri”.

Poi sono sbucati dalle buste ministeriali un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Sempre per il testo argomentativo è stato selezionato il tema dell’assemblea costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Nel plico anche “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” del giornalista e scrittore Piero Bianucci.

Domani, venerdì 19 giugno, sarà il turno della seconda prova, che riguarda le materie caratterizzanti i singoli indirizzi scolastici.

La lista delle materie oggetto della seconda prova è stata definita già lo scorso gennaio: latino per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico, lingua straniera principale per il Linguistico e le varie discipline specifiche per ogni percorso.

Sono 11.503 gli studenti e le studentesse liguri che quest’anno si cimentano con l’esame di maturità. A Genova sono 6.319, 1.468 a Imperia, 1.643 alla Spezia, 2.073 a Savona.

In tutta la Liguria sono 154 le sedi d’esame (76 in provincia di Genova), 301 le commissioni (163 a Genova) e 599 le classi (326 a Genova).

Più informazioni
leggi anche
maturità
Si parte
Maturità 2026, oggi al via le prove scritte in Liguria per oltre 11.500 studenti: ecco le tracce
Maturità esame di stato esami maturità
Conto alla rovescia
Maturità 2026, uscite le commissioni d’esame: i nomi
maturità
Eccole
Maturità, le materie della seconda prova: latino, matematica, economia aziendale e scienze umane
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.