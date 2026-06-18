Maturità 2026, buona la prima tra scaramanzie e ripassoni: “Il tema è andato”

Genova. Magliette bianche, qualcosa di verde, la matita preferita, qualche amuleto nascosto. Non si contano i riti scaramantici delle studentesse e degli studenti che oggi, 18 giugno, anche a Genova, si sono incamminati lungo il percorso della Maturità. Pardon, “esame di Stato”.

Non scontate ma neppure impossibili, per certi versi sorprendenti, le tracce della prima prova, il “tema”. Anche se agli studenti sono state concesse tre diverse tipologie di stesura di testo tra cui scegliere: l’analisi di un testo letterario, la produzione e analisi di un testo argomentativo o una riflessione su temi di attualità.

Tra le tracce proposte, e tra le più gettonate, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba” e come analisi del testo Cesare Pavese con “Passerò per piazza di Spagna” e Vitaliano Brancati con un estratto da “I piaceri”.

Poi sono sbucati dalle buste ministeriali un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Sempre per il testo argomentativo è stato selezionato il tema dell’assemblea costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Nel plico anche “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” del giornalista e scrittore Piero Bianucci.

Domani, venerdì 19 giugno, sarà il turno della seconda prova, che riguarda le materie caratterizzanti i singoli indirizzi scolastici.

La lista delle materie oggetto della seconda prova è stata definita già lo scorso gennaio: latino per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico, lingua straniera principale per il Linguistico e le varie discipline specifiche per ogni percorso.

Sono 11.503 gli studenti e le studentesse liguri che quest’anno si cimentano con l’esame di maturità. A Genova sono 6.319, 1.468 a Imperia, 1.643 alla Spezia, 2.073 a Savona.

In tutta la Liguria sono 154 le sedi d’esame (76 in provincia di Genova), 301 le commissioni (163 a Genova) e 599 le classi (326 a Genova).