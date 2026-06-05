Maturità 2026, uscite le commissioni d’esame: i nomi

Genova. Inizia anche in Liguria il conto alla rovescia per la maturità 2026. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili i nomi dei membri delle commissioni, consultabili da studenti, famiglie e personale scolastico attraverso il motore di ricerca dedicato, accessibile all’indirizzo matesami.pubblica.istruzione.it. Il motore di ricerca è andato online giovedì, e per le prime ore è stato letteralmente preso d’assalto con lunghe attese per consultarlo.

La pubblicazione delle commissioni rappresenta uno dei passaggi più attesi nel percorso di avvicinamento alla maturità, che quest’anno vedrà impegnati complessivamente 527.607 candidati. Di questi, 513.479 sono studenti interni, mentre 14.128 sono candidati esterni.

Le commissioni costituite per l’esame di Stato sono 13.989, per un totale di 27.884 classi coinvolte. Come previsto dalla normativa, ogni commissione è composta da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni designati dall’istituzione scolastica.

Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti in base al percorso di studi, i licei si confermano l’indirizzo con il maggior numero di candidati, pari a 273.854. Seguono gli istituti tecnici con 167.136 studenti e gli istituti professionali con 86.617.

Maturità, le date del 2026

L’appuntamento con le prove scritte è fissato per il 18 giugno alle ore 8.30, quando prenderà il via il primo scritto di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, il 19 giugno, si svolgerà la seconda prova, diversa a seconda del percorso scolastico frequentato e dedicata alle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo.

Successivamente sarà la volta del colloquio orale, che verterà su quattro discipline e sarà finalizzato ad accertare il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, oltre al grado di autonomia, responsabilità e maturità acquisito durante il percorso scolastico.