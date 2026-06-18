Maturità 2026, oggi al via le prove scritte in Liguria per oltre 11.500 studenti: ecco le tracce

Genova. Sono 11.503 gli studenti e le studentesse liguri che quest’anno si cimenteranno con l’esame di maturità, al via oggi con la prima prova, quella di italiano.

A Genova sono 6.319, 1.468 a Imperia, 1.643 alla Spezia, 2.073 a Savona: il totale è in crescita del 2,2% in regione, dell’1,1% a Genova. A spiccare è il dato dei non ammessi: con il 94,5% degli studenti e delle studentesse che daranno l’esame, la Liguria è la seconda regione con il maggior numero di non ammessi dopo la Sardegna.

In tutta la Liguria sono 154 le sedi d’esame (76 in provincia di Genova), 301 le commissioni (163 a Genova) e 599 le classi (326 a Genova).

A livello nazionale, la ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è licei (273.959), tecnici (167.104) e professionali (86.684). Le 13.996 commissioni d’esame che si sono insediate martedì 16 giugno, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili i nomi dei membri delle commissioni, consultabili da studenti, famiglie e personale scolastico attraverso il motore di ricerca dedicato, accessibile all’indirizzo matesami.pubblica.istruzione.it.

Le tracce della prima prova

La maturità 2026, come detto, inizia oggi con la prima prova di italiano che offre agli studenti tre diverse tipologie di tracce tra cui scegliere: l’analisi di un testo letterario, la produzione e analisi di un testo argomentativo o una riflessione su temi di attualità.

Tra le tracce proposte ci sono un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all’alba, un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare fontiere. Sempre per il testo argomentativo è stato selezionato il tema dell’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Nel plico anche Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire del giornalista e scrittore Piero Bianucci. Per l’analisi del testo ecco Cesare Pavese con Passerò per piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un estratto da I piaceri.

Maturità 2026, le prove scritte e le date

Venerdì 19 giugno sarà il turno della seconda prova, che riguarda le materie caratterizzanti i singoli indirizzi scolastici. La lista delle materie oggetto della seconda prova è stata definita già lo scorso gennaio: latino per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico, lingua straniera principale per il Linguistico e le varie discipline specifiche per ogni percorso.