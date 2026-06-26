Morto sul lavoro a Voltri, la vittima è Massimiliano Delfino: la passione per il blues e l’arte. Arenzano in lutto

Genova. Massimiliano Delfino, per tutti Max, è l’operaio di 57 anni rimasto vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Voltri. L’uomo, residente ad Arenzano, ha lottato per ore contro le ferite riportate nel grave infortunio, spegnendosi nel pomeriggio all’ospedale.

Tutto è successo nel giro di pochi secondi: poco prima delle 10 Delfino stava assistendo da terra alle operazioni di carico di una bisarca, nello specifico il posizionamento di una lastra tramite un muletto. Per cause ancora da accertare, l’uomo sarebbe stato colpito dalla pesante pezzo di acciaio, forse caduto dal suo imbrago, riportando ferite gravissime. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, l’operaio è deceduto dopo sette ore di agonia, nonostante il tentativo dei medici di sottoporlo a un intervento chirurgico.

Sul caso la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. I pubblici ministeri hanno già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti (la bisarca, il muletto e il carico), mentre gli ispettori dello Psal dell’Asl 3 hanno ascoltato i testimoni in attesa dell’autopsia sulla salma.

Oltre al lavoro, Delfino era una figura nota nel circuito musicale del ponente ligure. Musicista e bassista della band Texas Trouble Blues, ricopriva il ruolo di presidente dell’associazione Onde Sonore. Con questo collettivo ha promosso per oltre vent’anni artisti e organizzato eventi nei comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze, tra cui il Beigua Blues Festival. La musica era la sua grande passione e collaborava con radio locali con programmi dedicati alla storia del blues.

Questa mattina il suo profilo facebook è una continuo alternarsi di saluti commossi, ricordi e incredulità, per l’ennesima morte sul lavoro che spezza una vita all’improvviso.

Il cordoglio di Comune e Regione

“La morte dell’operaio rimasto vittima oggi di un grave incidente sul lavoro a Voltri è una tragedia che colpisce profondamente tutta la nostra città. A nome dell’amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e ai colleghi di lavoro”, ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis.

“In questo momento di dolore siamo vicini a chi perde una persona cara in circostanze così drammatiche – aggiunge Salis -. Di fronte all’ennesima morte sul lavoro, sentiamo ancora una volta il dovere di richiamare la responsabilità di tutti sulla tutela della vita e della sicurezza. Ogni persona deve poter uscire di casa ogni giorno per lavorare con la certezza di tornare dalla propria famiglia. Deve essere un impegno quotidiano, urgente e non rinviabile”.

“La morte dell’operaio coinvolto questa mattina in un incidente sul lavoro mi addolora profondamente. A nome mio e di tutta la Giunta regionale desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi della vittima – è stato il commento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La sicurezza sul lavoro non è un’opzione, è un dovere. Regione Liguria continuerà impegnarsi, con controlli e investimenti, affinché tragedie come questa non si ripetano”.

I sindacati: “Basta cordoglio di facciata dopo gli infortuni mortali”

“La conta degli infortuni sul lavoro in Liguria fotografa la drammatica realtà – è stato il commento della Cgil – sono state 6.130 le denunce effettuate nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento +4% sullo stesso periodo dell’anno precedente e ben 10 i casi mortali. Basta cordoglio di facciata dopo gli infortuni mortali: servono investimenti immediati nella formazione e nella sicurezza reale, applicare con certezza e fermezza le leggi esistenti e investire sulla sicurezza che non è un costo ma la vita dei lavoratori che va difesa”.

“Siamo di fronte all’ennesima morte sul lavoro e non possiamo più limitarci al cordoglio, perché il cordoglio senza azioni concrete diventa una formula vuota. Un lavoratore è uscito di casa per fare il proprio mestiere e non è tornato. Questo è inaccettabile in un Paese civile. Non chiamatele fatalità: ogni incidente grave deve obbligare tutti, istituzioni, imprese e parti sociali, a interrogarsi su prevenzione, formazione, controlli, organizzazione del lavoro e responsabilità”, è stato il commento di Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria.

La Cisl Liguria esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutta la comunità di lavoro colpita da una tragedia che non può essere archiviata come un fatto isolato: “Attendiamo con rispetto il lavoro della magistratura, ma una cosa è già chiara: la sicurezza deve essere garantita prima, non ricostruita dopo. Servono più controlli, più ispettori, più formazione vera e continua, più investimenti nei dispositivi e nelle procedure, ma serve anche una cultura diversa nelle aziende. La produzione non può mai venire prima della vita. Ogni minuto risparmiato sulla sicurezza può trasformarsi in un prezzo umano intollerabile”, prosegue Maestripieri.

La Fim Cisl Liguria esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto” a seguito del grave incidente sul lavoro avvenuto in un azienda di Genova Voltri. “Di fronte all’ennesima tragedia, ribadiamo che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta – afferma il sindacato in una nota -. Come Fim Cisl Liguria crediamo che formazione, prevenzione, controlli e partecipazione dei lavoratori sono strumenti indispensabili per contrastare una strage che continua a colpire il mondo del lavoro. Come sempre la Fim Cisl Liguria è in prima linea al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per fermare questa piaga silenziosa che ha provocato in Liguria da gennaio ad aprile nel settore dell’industria quasi 1.245 infortuni sul lavoro. A breve chiederemo, un assemblea per incontrare i lavoratori e fare il punto sul tema della sicurezza, perché la sicurezza deve essere un investimento costante da parte di tutti”.

Per la Cisl Liguria è necessario rafforzare subito il coordinamento tra istituzioni, aziende sanitarie locali, organi ispettivi, imprese e organizzazioni sindacali, con un piano straordinario sulla prevenzione nei settori più esposti al rischio, e va aumentata la formazione. Non bastano norme scritte se poi non ci sono controlli adeguati, formazione effettiva e responsabilità chiare lungo tutta la catena produttiva.

“È l’ennesimo omicidio sul lavoro. Non possiamo più chiamarlo incidente. Ogni morte sul lavoro è un omicidio. Finché non lo capiremo, continueremo a contare bare – aggiunge Giuseppe Gulli, segretario organizzativo Uil Liguria con delega alla sicurezza – Non possiamo accettare che si muoia di lavoro nel 2026. Dietro ogni tragedia c’è sempre una catena di responsabilità: appalti al ribasso, ritmi insostenibili, formazione carente, controlli insufficienti. Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni e delle aziende perché la sicurezza non sia più l’ultima voce del bilancio”.

“Ci stringiamo alla famiglia, ai colleghi, a chi oggi ha visto morire un compagno di lavoro. Il dolore è immenso, la rabbia è legittima – prosegue Gulli – Chiediamo verità, giustizia. Chiediamo che questa morte serva a fermare la strage silenziosa che ogni giorno miete vittime nei cantieri, nelle fabbriche, nei capannoni di tutto il Paese. Basta. Il lavoro deve dare dignità, non togliere la vita”.

“Un nuovo morto sul lavoro, questa volta a Voltri nel settore metalmeccanico, si somma alla lunga scia di sangue che segna il mondo del lavoro in Italia. Per noi non si tratta del dato di una statistica che si aggiunge ai 3 morti sul lavoro che quotidianamente si registrano nel nostro paese, ma dell’ennesima vittima di questo sistema – scrive la Fiom in una nota stampa – Serve una vertenza generale per fermare questo quotidiano tributo di vite umane. La Fiom di Genova si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi della vittima, certa che sia arrivato il momento per il sindacato tutto di dare un segnale chiaro di fronte al perdurare di questo quotidiano dramma”