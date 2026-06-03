Marinella di Nervi, a luglio una nuova asta: prezzo base dimezzato

Genova. Ancora un’asta e ancora un ribasso nell’auspicio che, questa volta, qualcuno si faccia avanti per rilevare il compendio della Marinella, gioiello razionalista sulla passeggiata a mare di Nervi, a Genova, abbandonato per anni, poi ristrutturato e rimasto aperto per poche settimane.

Il curatore fallimentare, Dante Benzi, ha pubblicato l’avviso per l’asta, fissata per il 21 luglio 2026 alle 15 presso il tribunale di Genova. Il prezzo a base d’asta è di 684.704 euro: alla prima asta era stato fissato a una cifra che era quasi il doppio, 1,2 milioni, poi sceso ulteriormente fino alla terza asta, andata deserta, a 912mila euro.

In questo caso l’offerta minima sarà di 581.998 euro. Il termine per la presentazione delle offerte, tramite cauzione pari ad almeno il 10% dell’offerta minima, è previsto per il 17 luglio.

L’ultimo tentativo di vendita era andato in scena il 18 febbraio in tribunale: anche in questo caso, come già accaduto per la vendita del 29 settembre e quella del 19 dicembre, nessuno aveva fatto offerte.

Nella cifra a base d’asta sono compresi l’attività alberghiera, il bar ristorante con spa e la concessione demaniale per 20 anni dall’ultimazione dei lavori. Un progetto su cui tanto aveva investito Igor Mendelevich, amministratore della società La Marinella 1934.

La società era stata creata nel 2017 per rilanciare la struttura rimasta vuota, inutilizzata e in balia del maltempo e dei marosi dal 2012. L’idea iniziale era quella di realizzare un hotel 4 stelle superior e un centro benessere oltre al bar ristorante, unica attività che aveva aperto al pubblico senza però mai decollare.

La Marinella era stata quindi messa in liquidazione giudiziale, la prima volta, a febbraio 2025. Nonostante la location esclusiva e panoramica e l’indubbia potenzialità turistica e ricettiva nessun imprenditore, fino a oggi, sembra aver superato gli ostacoli economici e strutturali.

Negli ultimi mesi si era vociferato – indiscrezioni mai confermate – del possibile interesse dello chef stellato e star tv Antonino Cannavacciuolo, avvistato sulla passeggiata di Nervi non lontano dall’edificio.

La scorsa estate si era fatto avanti anche un gruppo milanese legato all’hotellerie di lusso, che sarebbe stato pronto a investire in cordata con un ristoratore locale, ma anche in quel caso si era alzata una fumata grigia.

Chissà che l’ulteriore abbassamento della cifra necessaria a rilevare la Marinella di Nervi possa aiutare a concretizzare, finalmente, un definitivo rilancio.