Marijuana sottovuoto e nascosta dalla schiuma espansa: la guardia di finanza ne sequestra 3 kg

Genova. I finanzieri della compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, hanno sequestrato oltre 3 kg di marijuana provenienti dalla Spagna.

Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle fiamme gialle sulle spedizioni internazionali, in un contesto caratterizzato da elevati volumi di traffico e da una continua movimentazione di merci. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. Siccome i dati riportati nel campo del soggetto destinatario del pacco erano fittizi, insieme alla dicitura molto ampia riportata nei documenti di trasporto nonché alla tipologia di confezionamento utilizzato, caratterizzato da un utilizzo massiccio di schiuma espansa, i finanzieri hanno approfondito i controlli.

Le successive ispezioni hanno consentito di individuare un articolato sistema di occultamento finalizzato a sottrarre la sostanza stupefacente ai controlli. All’interno dei colli erano stati nascosti sacchi sottovuoto, contenenti marijuana, completamente inglobati da abbondante schiuma espansa distribuita all’interno degli imballaggi. L’accorgimento era stato appositamente studiato per limitare la diffusione degli odori, caratteristici della sostanza, e rendere più difficoltosa la sua individuazione durante le attività ispettive.

L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio dispositivo di monitoraggio e controllo delle spedizioni commerciali che, attraverso il trasporto su gomma, raggiungono quotidianamente l’Italia dalla Spagna. In tale contesto, Genova riveste un ruolo strategico di primaria importanza, costituendo uno dei principali hub logistici nazionali e il primo centro di smistamento per numerose spedizioni internazionali successivamente destinate a varie località del territorio italiano.

Nel solo mese di maggio i finanzieri della compagnia di Genova Sestri hanno complessivamente sequestrato oltre 14 kg di sostanze stupefacenti riconducibili a differenti traffici illeciti. Tra i più rilevanti il recente sequestro di oltre 11 kg tra cocaina e hashish abilmente occultati all’interno di mattonelle in conglomerato di gesso e poliestere le quali sono risultate contenere diversi panetti di sostanze stupefacenti.