Mare&Mosto, al via l’11esima edizione: in mostra vino, olio e i prodotti del territorio

Genova. Ha preso ufficialmente il via questa mattina, domenica 7 giugno, a Palazzo Ducale l’ undicesima edizione di Mare&Mosto – Le Vigne Sospese , la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier dedicata al vino , all’ olio e ai sapori del territorio ligure .



Per la prima volta nella sua storia, dopo dieci edizioni ospitate all’Ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, l’evento approda nel cuore del capoluogo ligure trasformando gli eleganti spazi di Palazzo Ducale, in Piazza De Ferrari, in una vetrina d’eccellenza per le produzioni vitivinicole e olearie regionali . Un passaggio che segna una nuova importante fase nel percorso di crescita della manifestazione, da anni punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.



Mare&Mosto è sostenuto e organizzato in collaborazione con il Comune di Genova . L’evento è patrocinato da Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura e Camera di Commercio , oltre al patrocinio, forniscono anche un supporto economico e di collaborazione.



Fino a domani, lunedì 8 giugno, oltre 80 produttori in rappresentanza delle otto denominazioni regionali (Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni) , insieme ai produttori di Olio Dop Riviera Ligure animano la manifestazione con degustazioni, incontri, masterclass e momenti di approfondimento dedicati ad appassionati, professionisti e operatori del settore.



Come in ogni edizione è presente anche una realtà vitivinicola extra regionale ospite : protagonista del 2026 è il Consorzio per la Tutela dei Vini Etna Doc , che partecipa con produttori, workshop e laboratori dedicati. Per la prima volta il consorzio ospite proviene dal Sud Italia, un elemento che conferma il ruolo sempre più rilevante di Mare&Mosto nel panorama enogastronomico nazionale.



Fulcro delle due giornate è la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale , dove dalle ore 12 alle 19 appassionati e addetti ai lavori hanno l’opportunità di incontrare i produttori presenti e degustare vini e oli del territorio oltre a una rappresentanza di liquori e birre artigianali . L’offerta si arricchisce inoltre di un ricco calendario di incontri, laboratori e masterclass guidati da esperti del settore per approfondire vitigni, territori e tecniche di degustazione.



Il Loggiato Minore ospita un’ area food dedicata realizzata in collaborazione con Mentelocale Eventi e Catering e pensata come parte integrante del percorso esperienziale dell’iniziativa. Non un semplice spazio gastronomico, ma un viaggio nel gusto, dove diverse isole tematiche raccontano la Liguria attraverso prodotti, piatti e sapori autentici . Un’occasione per valorizzare la cucina ligure e le sue eccellenze, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza capace di emozionare anche attraverso il palato.



Il programma di oggi: domenica 7 giugno



Mare&Mosto ha inaugurato alle ore 11.30 con il taglio del nastro alla presenza dell’assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin , dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana e della responsabile settore attività produttive di Camera di Commercio di Genova Monica Dellepiane , seguiti da un messaggio del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida . La m attinata è proseguita con l’incontro “Le nuove generazioni si raccontano: il futuro del vino nelle mani dei giovani” , un momento di dialogo e approfondimento tra diverse generazioni accomunate dalla passione per il vino, guidato da Antonello Maietta, per dodici anni presidente Ais.

Tra i momenti centrali della gio rnata la premiazione della quarta edizione del Concorso Regionale Selezione Ais Liguria Eccellenze Olearie e Olivicole Ligur i . Nella categoria olio extra vergine di oliva Riviera Ligure Dop il primo posto è andato a Giuseppe Calvi , seguito dall’ Azienda Agricola Bassan e da Fratelli Merano . Nella categoria Olive taggiasche liguri Igp in salamoia , invece, si sono classificati nell’ordine Fratelli Merano , Armato Cristina e l’ Azienda Saguato . La premiazione è stata preceduta dal laboratorio “Come si degusta l’olio. Come si degustano le olive” , dedicato all’olio Dop Riviera Ligure e alle olive taggiasche liguri Igp in salamoia.



Nel pomeriggio spazio alle masterclass con “Vite in Riviera Summer Vibes: Spumanti e Rosati dalla Liguria di Ponente” , dedicata ai rosati e alle bollicine della riviera ligure di Ponente a cura della Rete di Imprese Vite in Riviera e presentata dal Brand Ambassador Jacopo Fanciulli, seguita dall’incontro “Moscatello di Taggia: il vino dei Papi” , dedicato a uno dei vini storici della riviera di Ponente (ore 16). A chiudere la prima giornata della manifestazione “Le Sbarbatelle Liguri” (ore 17.30), una masterclass tutta al femminile che racconta il territorio attraverso le storie e i vini di una nuova generazione di produttrici under 40.



Programma di domani: lunedì 8 giugno



Mare&Mosto prosegue domani, lunedì 8 giugno, con una giornata particolarmente attesa dagli operatori del settore che si apre alle ore 10.30 nella Sala del Minor Consiglio con l’incontro “ Oltre il pendio: droni e viticoltura estrema “, nel quale Giovanni Minuto, direttore generale di Cersaa e Massimo Perotti di Eurodrone Academy presentano il progetto Hero-Vine, orientato a rendere sostenibile la viticoltura eroica ligure senza snaturarne l’anima. In Sala del Camino, alle 13, è in programma la masterclass “ Vini Etna Doc: i versanti del vulcano e le sue contrade “, un viaggio sensoriale condotto dal direttore Maurizio Lunetta per conoscere meglio una delle denominazioni più dinamiche e affascinanti del panorama vitivinicolo italiano: le pendici dell’Etna, caratterizzate da terreni vulcanici, elevate altitudini e forti escursioni termiche, donano a questa viticoltura una straordinaria identità fatta di eleganza, freschezza e complessità.



Il programma prosegue nel pomeriggio: alle ore 16 in Sala del Camino, Mattia Ferrari, relatore Ais, e Riccardo Collu, delegato Onaf Genova, curano il laboratorio Vini e formaggi liguri: un incontro di vallate , occasione in cui si esaltano i sapori dei formaggi degli alpeggi liguri con una selezione di vini proposti dagli esperti.



Tra gli appuntamenti più attesi della giornata la finale pubblica del “Concorso Miglior Sommelier della Liguria 2026” in programma alle ore 15, un appuntamento fisso che da anni rappresenta la ciliegina sulla torta del programma di Mare&Mosto. La proclamazione del vincitore è prevista alle ore 17 e consente al sommelier premiato di accedere alle semifinali nazionali del concorso per il Miglior Sommelier d’Italia.



Le anteprime dell’undicesima edizione:

“Il bere consapevole” e “Quello che i Rolli non dicono”

L’undicesima edizione di Mare&Mosto è stata preceduta da due appuntamenti che hanno raccontato il vino da prospettive diverse ma complementari: da un lato la formazione e il consumo consapevole, dall’altro il dialogo tra patrimonio culturale ed eccellenze enogastronomiche.



Mercoledì 6 maggio il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova ha ospitato “Il bere consapevole – Il vino e i giovani” , un’anteprima rivolta a studenti e studentesse di diversi istituti alberghieri del territorio ligure . L’incontro è stato l’occasione per promuovere una corretta e sana cultura del bere bene e consapevole, contrastando l’abuso di alcool tra gli adolescenti. A parlare ai giovani si sono alternati Giuseppe Marini, medico e sommelier, e Marco Quaini, delegato di Genova di Ais Liguria, dopo i saluti istituzionali dell’assessora al Commercio e Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin . Accanto al tema centrale della sensibilizzazione, l’incontro ha avuto un approccio educativo capace di mettere il vino in relazione con il territorio e spostando il focus dal concetto di “bere” a quello di “degustare”, andando a sottolineare come il vino sia in grado di suscitare in ciascuno di noi delle specifiche esperienze emozionali e polisensoriali.

