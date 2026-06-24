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Eterno

Marco Carparelli, 50 anni e non sentirli: l’ex Genoa continua a giocare

Tante esperienze tra Serie A e Serie B, tra cui con il suo amato Grifone, ora giocherà per il Cisano, squadra nel comprensorio di Albenga

Generico giugno 2026

Albenga. All’età di 50 anni, arriva una nuova avventura nel calcio dilettantistico per Marco Carparelli.

L’ex Genoa continua ad avere l’entusiasmo di una volta e aveva già preannunciato che non avrebbe ancora avuto intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo due stagioni alla San Filippo Neri di Albenga, è il Cisano (altra squadra ingauna) ad aggiudicarsi le prestazioni dell’eterno bomber, nel calcio dei dilettanti dal 2012.

Il comunicato del club

L’ASD Cisano comunica la presentazione di Marco Carparelli per la stagione 2026/2027. Attaccante,classe ’76 con trascorsi in Serie A, Serie B e campionati dilettantistici e quasi 500 gol in carriera.

Carparelli porta a Cisano esperienza e fiuto del gol. Il tesseramento sarà effettuato dal 2 Luglio 2026 in ottemperanza delle tempistiche Federali.

La Società da a Marco il benvenuto!

Le dichiarazioni di Carparelli

“Sono entusiasta di unirmi al Cisano per la prossima stagione. La determinazione e la stima dimostratemi dal Mister Porcella nel corso degli anni sono state decisive: per me oltre a essere mio amico è un grande allenatore e un vincente. Era per me fondamentale scegliere una realtà capace di valorizzare appieno il mio profilo e il mio contributo.

Affronto questa nuova sfida con l’obiettivo di raggiungere ambiziosi traguardi collettivi e di realizzare il mio traguardo personale dei 500 gol (quasi 200 tra i professionisti e 300 nei dilettanti). A partire dal 2 luglio sarò ufficialmente un giocatore del Cisano.

Ringrazio la società e il mister che hanno reso possibile tutto questo. Che, nonostante abbia compiuto 50 anni, crede ancora in me”.

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