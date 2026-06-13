Marassi, giro di spaccio davanti a una scuola: la polizia arresta un pusher 20enne

Genova. Un 20enne senegalese è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova che lo ha scoperto mentre spacciava nei pressi di una scuola a Marassi.

A seguito di alcune segnalazioni dei residenti del quartiere che lamentavano attività sospette davanti a un istituto scolastico, gli agenti del commissariato centro hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento.

Gli operatori si sono appostati in diversi punti strategici per osservare i movimenti del sospettato, subito individuato. Il giovane aveva scelto con oculatezza il luogo d’azione: nel caso in cui fosse stato scoperto, avrebbe potuto mescolarsi tra gli studenti o le numerose persone che frequentano i diversi negozi in zona per far perdere le proprie tracce.

Verso mezzogiorno il giovane è stato avvicinato da un uomo e, dopo un breve colloquio, tra i due è avvenuto lo scambio. Ultimata la compravendita, il pusher è salito a bordo di un autobus in direzione di via Monticelli.

Gli operatori lo hanno seguito, senza mai perderlo di vista, fino all’interno di un bar. Non appena il giovane ha visto gli agenti dirigersi verso di lui, ha deglutito rapidamente ciò che aveva in bocca, presumibilmente un involucro contenente sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti all’interno del suo borsello 795 euro, due telefoni cellulari e un mazzo di chiavi di casa. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro totale di un etto di eroina, 15 grammi di cocaina, sostanza da taglio e 2.300 euro. Il ragazzo è stato poi accompagnato al Villa Scassi, dove l’esame radiologico ha evidenziato la presenza di circa 40 ovuli nell’addome. È stato anche denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione.

Il giovane, una volta dimesso, verrà portato in carcere a Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.