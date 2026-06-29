Mappiamoci, il 2 luglio al centro civico di Staglieno il secondo incontro del progetto sulle politiche dei giovani

Genova. Ascoltare la voce delle nuove generazioni, raccogliere e valorizzarne bisogni e desideri, dare spazio alle loro idee e trasformarle in progetti da mettere a terra su tutto il territorio comunale, per migliorare la vita quotidiana e i servizi per ragazze e ragazzi.

Dopo la grande partecipazione al primo appuntamento a Certosa, in Valpolcevera, lo scorso 6 maggio, giovedì 2 luglio farà tappa in Valbisagno (ore 17.30, Centro Civico di Staglieno, via Bobbio 21D) il progetto “Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio”, il nuovo percorso partecipativo promosso dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Francesca Ghio, in collaborazione con la Consulta dei Giovani.

L’obiettivo del progetto, che si avvale del supporto dell’Ufficio Progetti e Servizi per i giovani del Comune di Genova, è coinvolgere attivamente ragazze e ragazzi nella vita sociale della città, attraverso un lavoro condiviso di mappatura dei servizi già presenti nei Municipi e l’emersione di spunti e nuove proposte per aumentare le opportunità rivolte ai più giovani.

«Il successo del primo incontro ci ha dato la spinta per affrontare la complessità di un territorio vasto come la Val Bisagno – spiega la consigliera Francesca Ghio – I Municipi III e IV sono un cuore pulsante di partecipazione, con un tessuto di associazionismo giovanile che tiene viva l’intera vallata. Questa tappa non è calata dall’alto, ma nasce da una reale co-progettazione e da un dialogo serrato con i presidenti municipali, i giovani consiglieri under 35 e la Consulta delle giovani e dei giovani di Genova, che hanno condiviso con noi l’analisi delle necessità locali fin dall’ideazione del progetto. Insieme abbiamo analizzato le criticità e i bisogni specifici, strutturando un appuntamento che vuole essere un momento autentico di ascolto e confronto con un territorio così vasto e ricco di energie. Giovedì 2 luglio apriremo le porte a questo spazio di dialogo fondamentale: solo conoscendo a fondo e valorizzando ciò che già esiste possiamo ripartire con slancio, accendere nuove idee e costruire insieme una Genova che non lasci indietro nessuno e sia davvero a misura di futuro».

L’evento di giovedì 2 luglio coinvolgerà le ragazze e i ragazzi Municipi III Bassa Val Bisagno e IV Media Val Bisagno. L’incontro sarà uno spazio informale e partecipativo, aperto a tutte le persone under 35, pensato per favorire confronto e condivisione.

Dopo un “ice breaking” iniziale per la conoscenza reciproca, sono previsti un’attività interattiva e Tavoli tematici di confronto (“World Cafè”) prima del momento conviviale finale. L’incontro inizierà alle 17.30 per terminare alle 19.30 circa.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link.

All’incontro di giovedì 2 luglio saranno presenti, oltre alla consigliera Ghio, anche i presidenti Fabrizio Ivaldi del Municipio III Bassa Val Bisagno e Lorenzo Passadore del Municipio IV Media Val Bisagno.

«Come Municipio siamo entusiasti di questo progetto che ha il grande merito di andare a intercettare i giovani direttamente nei loro territori di appartenenza – dichiara il presidente Ivaldi – La Valbisagno è un concentrato di energie giovanili che è nostro dovere convogliare in canali di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale dei quartieri. Invito ragazze e ragazzi della bassa Valbisagno a iscriversi all’incontro di giovedì 2 luglio: un’occasione da non perdere per raccontarci di persona la loro idea di città e aiutarci a costruirla insieme».

«”Mappiamoci” è un progetto che già dal nome rivela la propria aspirazione di fondo: quella, per i giovani genovesi, di contarsi e di “posizionarsi” sui vari territori, imparando a conoscersi e a fare rete per migliorare la vita di ragazze e ragazzi in tutta la città – commenta il presidente Passadore – Il nostro territorio ha un tessuto associativo ricchissimo con tanti giovani attivi per la loro comunità, ma ce ne sono tanti altri che magari non sanno come far sentire la propria voce. L’incontro di giovedì 2 luglio sarà idealmente, per i nostri ragazzi, un “megafono” con cui rivolgersi ai coetanei e alle istituzioni territoriali locali: un primo passo verso quella partecipazione attiva che puntiamo a stimolare in tutti i giovani under 35».

Al termine del tour, che toccherà tutti i Municipi del Comune, i risultati del progetto “Mappiamoci” confluiranno in un report finale dettagliato. Il documento analizzerà le criticità emerse, i servizi da implementare e le proposte concrete per una città a misura di giovane.

Parallelamente, verrà realizzata e pubblicata una mappa digitale interattiva dei servizi per i giovani disponibili su tutto il territorio comunale, per facilitarne la consultazione e la fruizione.