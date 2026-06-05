Manutenzioni, 300mila euro al Municipio Ponente: approvato il progetto di fattibilità

Genova. Il Comune di Genova ha destinato 300mila euro al Municipio Ponente per la realizzazione di interventi di manutenzione su spazi pubblici ed edifici.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore a Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante, di concerto con l’assessore al Decentramento Davide Patrone, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

“Con questa misura, che sarà successivamente discussa e approvata in Consiglio comunale, andiamo a porre le basi per la realizzazione, sul territorio del Municipio Ponente, di interventi manutentivi su beni del patrimonio comunale quali strade, spazi aperti ed edifici, rientranti in un unico progetto di investimento pubblico di manutenzione straordinaria – spiega l’assessore Ferrante – La delibera che abbiamo varato oggi serve a ‘dare le gambe’ allo stanziamento di 300.000 euro, approvato lo scorso dicembre insieme al primo bilancio della nostra amministrazione, per ciascuno dei 9 Municipi cittadini: un totale di 2,7 milioni di euro che verranno spesi in autonomia dalle varie amministrazioni municipali, sulla base delle esigenze e delle priorità individuate su ciascun territorio”.

“In questo primo anno di mandato – sottolinea l’assessore Ferrante– siamo già riusciti a invertire la tendenza, molto pericolosa, che aveva visto chi ci ha preceduto sottrarre poteri e, soprattutto, risorse alle amministrazioni municipali. Noi invece, oltre ad avere immediatamente ripristinato i 285.000 di fondi in conto capitale a tutti i 9 Municipi, ne abbiamo aggiunti a fine 2025 altri 300.000: una concreta testimonianza di attenzione alle richieste provenienti dalle varie comunità territoriali le cui peculiarità, per essere valorizzate al meglio, richiedono un approccio diverso, basato sul dialogo tra il Comune e le entità municipali”.

“Un provvedimento che invera appieno i principi della riforma dei municipi che stiamo attuando con pratiche concrete – aggiunge l’assessore al Decentramento Davide Patrone – Attraverso questa nuova attribuzione di risorse continuiamo a perseguire un importante filo rosso delle politiche dell’amministrazione: la valorizzazione dei Municipi come luoghi decisionali, affinché nessun territorio venga abbandonato. I municipi, quindi, non solo come punti di raccolta dei bisogni e delle istanze della cittadinanza, ma come protagonisti delle scelte e del cambiamento”.