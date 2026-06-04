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La sentenza

Dopo anni di botte e insulti alla moglie, prende a bastonate il figlio piccolo: condannato a tre anni

Lei, che era finita varie volte al pronto soccorso, per dieci anni non lo aveva denunciato finché lui non ha scatenato la sua rabbia sul bimbo

tribunale genova

Genova. Ha maltrattato e picchiato la compagna per dieci anni ma lei non lo aveva mai voluto denunciare. Poi, due anni fa, se l’è presa con il figlio di soli 8 anni colpendolo con un bastone. A quel punto la donna, assistita dall’avvocato Marco Marino, si è finalmente convinta a sporgere denuncia.

L’inchiesta, coordinata dalla pm Federica Paiola, ha portato gli inquirenti a scoprire anni di maltrattamenti, insulti e minacce nei confronti di un 40enne ecuadoriano. In un’occasione l’uomo avrebbe tirato addosso alla compagna anche un ferro da stiro. Lei era finita in pronto soccorso diverse volte ma non aveva mai raccontato la verità ai medici e alle forze dell’ordine intervenute nell’abitazione.

L’uomo, difeso dall’avvocata Chiara Mariani, è finito a processo davanti ai giudici Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, lesioni personali colpose aggravate nei confronti della donna e del bimbo, nonché omesso versamento del contributo di mantenimento.

Oggi la sentenza di condanna a 3 anni di reclusione con la ‘continuazione’ per i tre reati.

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