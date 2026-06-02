In Liguria temporali forti e piogge diffuse: allerta arancione sul Levante, gialla su Genova

Genova. Come previsto arriva un netto peggioramento meteo sulla Liguria: Arpal ha emesso allerta arancione per temporali e piogge diffuse sul Levante della Liguria e relativi versanti padani dell’entroterra a partire dalle 20.00 di martedì 2 giugno. Sarà in vigore fino alle 12.00 di mercoledì di giugno sui bacini piccoli e medi, fino alle 15.00 su quelli grandi.

Su Genova e Savona scatta invece l’allerta gialla dalle 16.00 di martedì 2 giugno fino alle 8.00 di mercoledì 3 giugno.

Nelle prossime ore si formerà un minimo depressionario, la cui esatta posizione determina l’incertezza previsionale, che porterà precipitazioni di forte intensità sul Centro-Levante, con temporali a innesco orografico che dall’entroterra potranno raggiungere la costa.

La scansione dell’allerta zona per zona

Zona A – Verde

Zona B – GIALLA temporali dalle 16.00 di oggi, martedì 2 giugno, alle 8.00 di domani, mercoledì 3 giugno

Zona C – ARANCIONE temporali e piogge dalle 20.00 di martedì 2 giugno, alle 12.00 di mercoledì 3 giugno (bacini grandi dalle 22.00 alle 15.00); gialla temporali dalle 16.00 di martedì, e poi fino alle 15.00 di mercoledì (grandi dalle 20.00 e poi fino alle 18.00)

Zona D – Verde

Zona E – ARANCIONE temporali dalle 20.00 di martedì 2 giugno, alle 6.00 di mercoledì 3 giugno, GIALLA temporali dalle 16.00 fino alle 10.00 (bacini grandi dalle 22.00 alle 13.00 di domani)

La situazione

Se il ponente sembra destinato a essere coinvolto solo in una prima fase, senza particolari fenomeni convettivi, a levante soffieranno venti sudoccidentali che si scontreranno con aria da nord che filtrerà dalla val padana fra Genova e Savona: la convergenza fra queste masse d’aria di temperatura e direzione diversa si intensificherà dalla tarda serata, favorendo i fenomeni più intensi.

Seguire gli aggiornamenti.

Le previsioni Arpal in dettaglio

Martedì 2 giugno – Deciso peggioramento nel pomeriggio-sera, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE, forti e/o organizzati su B; bassa probabilità di fenomeni forti altrove. Possibili danni puntuali per grandine di medie dimensioni. Intensità fino a molto forti su CE e moderate su B, con cumulate elevate su C e significative su BE. Venti meridionali in rinforzo, forti (50-60 km/h) su AC e localmente forti (40-50 km/h) su BE, rafficati su capi costieri esposti e crinali appenninici.

Mercoledì 3 giugno – Tra notte e primo mattino alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE, forti e/o organizzati su B; bassa probabilità di fenomeni forti D. Intensità fino a molto forti su CE e moderate su B, con cumulate significative su CE e puntualmente su B. Decisa cessazione dei fenomeni a seguire, con residua instabilità di moderata intensità su estremo Levante. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso lungo i capi costieri di Levante per onda da Sud-Ovest.

Giovedì 4 giugno – Nuovo passaggio instabile, con rovesci di moderata intensità sul Centro-Levante nel pomeriggio-sera. Venti meridionali in nuova intensificazione, localmente forti (40-50 km/h) su ABCE e rafficati sui relativi capi costieri e crinali appenninici esposti. Mare molto mosso ovunque per onda lunga da Sud-Ovest.

Scuole chiuse e altre disposizioni

Con l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal valida fino al primo pomeriggio di mercoledì, diversi Comuni del Tigullio e dell’entroterra (valli Scrivia, Aveto e Trebbia) hanno deciso per la chiusura delle scuole: qui l’elenco completo e le altre disposizioni per il Levante.

Su Genova, dove entra in vigore solo l’allerta gialla per temporali, le scuole saranno regolarmente aperte. Qui tutte le disposizioni del Comune.