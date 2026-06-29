Collassa in strada per il caldo: agenti della polizia locale salvano un uomo in arresto cardiaco

Genova. Un uomo di 50 anni è stato salvato da due agenti della polizia locale dopo essersi sentito male in via XXV Aprile a causa delle temperature altissime della tarda mattinata.

L’uomo stava attraversando la strada quando all’improvviso è collassato a terra, privo di sensi. A poco distanza era presente una pattuglia impegnata in un servizio di viabilità che ha subito chiamato. i soccorsi. Riscontrando una gravissima insufficienza respiratoria, gli agenti hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare utilizzando anche i dispositivi di primo soccorso in dotazione.

Pochi minuti dopo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno proseguito le manovre rianimatorie avanzate e, grazie all’utilizzo del defibrillatore, sono riusciti a ottenere la ripresa dell’attività cardiaca spontanea. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

“Ringrazio gli operatori della Polizia Locale e del personale sanitario per la rapidità e professionalità con cui hanno prestato soccorso immediato a questa persona colpita da infarto, salvandole la vita – ha detto l’assessora alla sicurezza urbana e polizia locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – In situazioni come queste anche pochi secondi fanno la differenza: per questo è previsto che i nostri agenti, tra le loro competenze, abbiano anche una formazione e preparazione specifica in tecniche di primo soccorso”.