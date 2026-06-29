  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Provvidenziale

Collassa in strada per il caldo: agenti della polizia locale salvano un uomo in arresto cardiaco

La pattuglia ha notato la scena ed è subito intervenuta riscontrando una gravissima insufficienza respiratoria e avviando le manovre di rianimazione

automedica via xxv aprile malore

Genova. Un uomo di 50 anni è stato salvato da due agenti della polizia locale dopo essersi sentito male in via XXV Aprile a causa delle temperature altissime della tarda mattinata.

L’uomo stava attraversando la strada quando all’improvviso è collassato a terra, privo di sensi. A poco distanza era presente una pattuglia impegnata in un servizio  di viabilità che ha subito chiamato. i soccorsi. Riscontrando una gravissima insufficienza respiratoria, gli agenti hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare utilizzando anche i dispositivi di primo soccorso in dotazione.

Pochi minuti dopo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno proseguito le manovre rianimatorie avanzate e, grazie all’utilizzo del defibrillatore, sono riusciti a ottenere la ripresa dell’attività cardiaca spontanea. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

“Ringrazio gli operatori della Polizia Locale e del personale sanitario per la rapidità e professionalità con cui hanno prestato soccorso immediato a questa persona colpita da infarto, salvandole la vita – ha detto l’assessora alla sicurezza urbana e polizia locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – In situazioni come queste anche pochi secondi fanno la differenza: per questo è previsto che i nostri agenti, tra le loro competenze, abbiano anche una formazione e preparazione specifica in tecniche di primo soccorso”.

Più informazioni
leggi anche
pronto soccorso san martino, ambulanze
Caldo
Caldo record, primi due morti negli ospedali cittadini
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.